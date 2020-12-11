Форум «ДФО 2020» перенесен

Известные журналисты, блогеры, эксперты обсудят экономику ДФО, влияние коронавируса на развитие здравоохранения, откроют тайну о том, что произошло на Халактырском пляже и расскажут о лучших туристических маршрутах.

Спикерами также станут главы регионов ДФО и топ-менеджеры крупных компаний.

В форуме примут участие заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Главной темой онлайн-круглого стола станут темы перспективного развития ДФО и острые вопросы, которые волнуют население.

Организаторами форума выступят Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Корпорация «Синергия».

Мероприятие пройдет на цифровых площадках Synergy.Online и YouTube, также в социальных сетях.

Задать вопросы, принять участие в обсуждении смогут все пользователи сети Интернет.

Трансляция форума будет доступна на всей территории России, бесплатная регистрация доступна по ссылке: https://synergy.online/lp/dfo2020/