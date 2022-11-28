Форум «Цифровой алмаз» собрал свыше тысячи участников

Форум «Цифровой алмаз», который проходил 25-26 ноября в Якутске, собрал свыше 1 тыс. участников из более чем 60 регионов России. За два дня проведено более 20 мероприятий, подписано 10 соглашений о сотрудничестве.

Форум был посвящён цифровой экономике и перспективам развития индустрии медиа, цифрового контента и разработки игр в новой экономической реальности. Участие приняли министр экономического развития РФ Максим РЕШЕТНИКОВ и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут ШАДАЕВ.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что уход западных ИТ-продуктов с российского рынка открывает большие возможности для местных специалистов, и перед государством стоит задача создать необходимые условия для их работы. По мнению главы региона самую главную роль здесь играет человеческий капитал.

«ИТ-отрасль получила беспрецедентные условия для развития. От налоговых льгот и освобождения от проверок до отсрочек от срочной службы для сотрудников аккредитованных предприятий. Если раньше мы думали, как создать дополнительные стимулы для российских заказчиков, чтобы они выбирали отечественные технологии, то сейчас у нас ситуация однозначная — другой альтернативы нет. Все пустующие ниши будут заниматься», – заявил Максут Шадаев.

В рамках форума состоялся запуск волоконно-оптической линии связи в селе Саскылах Анабарского района. Участие в церемонии запуска принял Максут Шадаев, который отметил, что работа по цифровизации труднодоступных районов будет продолжена в рамках совместного проекта республики и Минцифры России «Синергия Арктики».

В ходе форума Якутия также подписала соглашения с Ростелекомом о создании системы интеллектуального видеонаблюдения и АНО «Цифровая экономика» о внедрении цифровых платформ в социальную сферу.

Максут Шадаев также оценил проекты якутских разработчиков в рамках выставки, которая проходила на площадке форума, а также в ходе посещения ИТ-парка Якутск. Среди проектов были проекты по разработке отечественного медицинского программного обеспечения, мониторинга лесных пожаров, электронного сервиса для оплаты коммунальных платежей.

Максим Решетников в Якутске встретится с представителями бизнеса для обсуждения эффективности применения федеральных мер государственной поддержки, в том числе в сфере туризма. Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учётом климатических условий Якутии и Дальнего Востока в целом. Министр отметил, что в числе мер для развития этой сферы предусмотрено создание территорий опережающего развития со льготными условиями для предпринимателей, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты на инвестиционные цели под 2,5% и 4% годовых.

Максиму Решетникову презентовали проекты «Якутского хлебокомбината», реализованные под управлением Федерального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда», и работу круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» на территории опережающего развития «Якутия».

Министр также провёл совещание о социально-экономическом развитии Якутии, на котором глава республики Айсен Николаев предложил новый подход к Стратегии пространственного развития страны с учётом формирования новых транспортных и энергетических коридоров в Сибири и на Дальнем Восток. На совещании также рассмотрены задачи, стоящие перед регионами в ситуации геополитического разворота на Восток, и по освоению новых месторождений.