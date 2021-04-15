Форум «Будущее алмазных городов» прошел в Мирном

В Мирнинском районе начинаются масштабные социальные реформы. Этому был посвящен форум «Будущее алмазных городов», который сегодня прошел в Мирном. В мероприятии приняли участие глава республики Айсен Николаев, генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов. Изменения стартуют с реформы системы здравоохранения, на которую уже в ближайшие годы будет направлено более миллиарда рублей. Уже в нынешнем году АЛРОСА направит на эти цели 204 млн рублей.

Программой модернизации здравоохранения предусмотрен капитальный ремонт зданий Мирнинской ЦРБ – взрослой поликлиники, амбулатории в Алмазном, Светлинской больницы, женской консультации и родильного отделения, ФАП в Тас-Юряхе, фельдшерского пункта в Сюльдюкаре. Будет также проведен капремонт лечебных корпусов с поликлиниками в Айхале и Удачном. На базе ЦРБ откроется травматологический центр, оснащенный для оказания высокотехнологичной медпомощи. Средства из госбюджета республики, районного бюджета и компании АЛРОСА будут направлены на оснащение медоборудованием подразделений Мирнинской ЦРБ, Айхальской больницы, на закупку автомобилей для здравоохранения муниципалитета.

С 2012 года АЛРОСА по соглашению с правительством Якутии финансирует снос ветхого и аварийного жилья. В общей сложности за последние 9 лет было снесено 69 домов и расселено более тысячи квартир, построено 9 многоквартирных домов. Финансирование программы составило 1,8 миллиарда рублей. До 2023 года планируется снести еще 12 домов и расселить 238 квартир, компания направит на эти цели почти 780 миллионов рублей.

В ближайшие годы в Мирнинском районе будет введено в строй несколько крупных культурных и спортивных объектов. В 2022 году в Мирном завершится строительство центра дополнительного образования «Дворец детства», на который АЛРОСА выделила 230 миллионов рублей. В том же году на Верхней Муне откроется новый спортивно-оздоровительный комплекс, а в вахтовом поселке Накын заработает спортивный зал. Затраты АЛРОСА на их строительство составят 260 млн рублей. Кроме того, с 2022 года компания планирует обеспечивать бесплатными завтраками 5 800 учеников 5-11 классов. На эти цели АЛРОСА будет ежегодно выделять более 100 млн рублей.

Для комплексного развития городской среды в населенных пунктах алмазного края АЛРОСА запускает новый проект – конкурс «Территория АЛРОСА». В нем будут участвовать проекты, направленные на улучшение городской среды, создание современных и комфортных общественных и культурных пространств, применение лучших урбанистических решений. На реализацию таких проектов компания будет выделять ежегодно 50 млн рублей.

С 2019 года работники компании пользуются дополнительным оплачиваемым проездом к месту отдыха в размере 45 тысяч рублей на рейсах «Авиакомпании АЛРОСА». С 2022 года аналогичную льготу получат работники дочерних обществ в Мирнинском районе, а также 3,3 тысячи работников муниципальной системы образования, здравоохранения района и детских садов, входящих в организацию «Алмазик». На эти цели АЛРОСА будет выделять около 80 млн рублей ежегодно.

«Мирнинский район – это родина АЛРОСА, и мы связываем с ним свое будущее. Мы хотим, чтобы жители района гордились своим домом и нашей компанией. Чтобы они жили в комфортных условиях, пользовались качественными медицинскими и другими услугами, были уверены в завтрашнем дне. При этом участие АЛРОСА в жизни Мирнинского района не ограничивается уплатой налогов и дивидендов, а также расходами на социальную сферу. Мы также финансируем дорожное и жилищное строительство, инфраструктурные проекты. Так, уже в 2023 году в Мирном должен открыться новый современный аэропортовый комплекс, на который АЛРОСА выделяет почти 11 млрд рублей», – сказал Сергей Иванов, подчеркнув, что компания продолжит в полном объеме выполнять свои обязательства и перед республикой в целом.

«Радует то, что компания АЛРОСА готова вести диалог, вовлечена в решение социальных вопросов и инвестирует в социальную сферу и проекты не только Мирнинского района, но и всей республики», – оценил инициативы АЛРОСА глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он отметил, что прошедший год стал временем непростых решений, поиска баланса между обеспечением безопасности людей и сохранением производств. Руководитель региона высказал искреннюю благодарность медикам Мирнинского района, которые с первых дней пандемии спасают здоровье и жизни мирнинцев. Айсен Николаев подчеркнул, что именно компания АЛРОСА стала примером солидарности и поддержки. По его словам, компания не на словах, а на деле показала свою внутреннюю силу, свою “особость” для всей Якутии, которая была заложена в её миссии со дня основания предприятия. Более 800 млн рублей компания направила на оснащение больниц, на приобретение лекарств в республике. Но дело не только в финансовой поддержке, а в том, что в тяжелейшее для бизнеса время компания взяла на себя ответственность за организацию борьбы с коронавирусом в алмазном крае. Айсен Николаев лично поблагодарил Сергея Иванова, всех руководителей и весь трудовой коллектив АЛРОСА.

Сегодня АЛРОСА участвует в решении практически всех важных и актуальных задач республики. Алмазная компания обеспечивает до 40 % поступлений средств в бюджет республики и активно участвует в реализации социально ориентированных программ по всей Якутии. АЛРОСА ежегодно направляет на реализацию 500 социальных проектов в Республике Саха (Якутия) 10 млрд рублей. Компания также выступает главным источником средств Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия). В 2020 году в фонд было направлено 850 млн рублей. Это 90 % всех средств, получаемых фондом. С 2011 по 2020 годы в фонд перечислено более 7 млрд рублей. Алмазная компания является крупнейшим работодателем в Якутии. За период с 2012 по 2020 годы на работу в АЛРОСА поступили 32 239 якутян. Благодаря дивидендной политике, реализуемой компанией АЛРОСА, 8 улусов «алмазной провинции» Якутии в период с 2011 по 2019 гг. получили дивиденды в размере 18,627 млрд рублей.

Форум «Будущее алмазных городов» прошел в Дворце спорта «Кимберлит» и собрал в общей сложности около 500 делегатов – работников АЛРОСА, жителей Мирного, Удачного и Айхала.