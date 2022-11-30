Форум Ассоциации техуниверситетов России и Китая: арктические исследования

В Северо-Восточном федеральном университете продолжает работу II форум Ассоциации технических университетов России и Китая по арктическим исследованиям. На площадке университетской «Точки кипения» участники Северного форума рассказали о своих исследованиях.

Заведующий кафедрой моделирования управляемых систем Уральского федерального университета Сергей Кругликов, говоря о рисках применения искусственного интеллекта в проектах «умный арктический город, отметил: «Умный город» – это, прежде всего, управляемая модернизация. Город – это организационная система, где люди управляют людьми. Управление невозможно без предвидения как минимум до уровня следующего года, еще лучше на три, а если речь идет о вечной мерзлоте, то должны быть выстроены свои технологии с учетом будущих климатических изменений».

Сергей Кругликов добавил: «В настоящее время ситуация меняется очень быстро, поэтому выбираемые сейчас технологии должны не ухудшить ситуацию в будущем по сравнению с тем, чем мы располагаем сейчас. Математическое моделирование нужно для того, чтобы на основе накопленного опыта мы выстроили тенденцию, которая должна быть подтверждена практическими результатами».

Проблему очистки сточных вод затронула заведующая кафедрой строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе Елена Гогина. По ее словам, причины неудовлетворительного качества очистки сточных вод состоят в том, что большинство очистных сооружений Российской Федерации построены до начала 90-х годов XX века и на сегодняшний день имеют достаточно серьезный износ. Их комплексная модернизация требует больших капитальных затрат, выполняется не в полном объеме, кроме того, современные технологии часто применяются без привязки к конкретным условиям.

«Решением может стать комплексный подход: модернизация всего комплекса очистных сооружений, а не отдельных элементов. Современные технологии необходимо применять с учетом местной специфики, использовать технологии, специально разработанные для условий Российской Федерации, в том числе северных регионов», – комментирует Елена Гогина.

Отметим, II форум АТУРК посвящен обсуждению потенциала российской и китайской IT-индустрии, перспективным информационным технологиям и разработкам, охране окружающей среды и биоресурсов, развитию «зеленой» энергетики и другим вопросам. Участие приняли представители Северо-Восточного федерального университета, Томского государственного университета, Центра автомобильно-дорожного инжиниринга Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Даляньского технологического, Харбинского политехнического университетов и других.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/