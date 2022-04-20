Якутян приглашают на форум «Алтай. Территория развития — 2022»

С 29 мая по 3 июня в одном из самых живописных мест Алтайского края – на озере Ая – состоится молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития – 2022». Окружной форум Сибирского федерального округа соберет на своей площадке 500 участников из разных регионов страны.

Участниками мероприятия станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие себя в сфере проектной, исследовательской деятельности, активно участвующие в общественной жизни и развивающие свою малую родину.



Что ждёт участников? В 2022 году «АТР» посвящен теме развития молодежного туризма и пройдет под лозунгами: «Развивай талант!», «Формируй окружение!», «Путешествуй себя!». Участники попробуют себя в различных направлениях от создания карты активностей эковолонтерского туризма до нахождения бизнес-решений в сфере турсервиса. Участников научат развивать креативное мышление, уверенно выступать перед публикой, оперативно решать задачи в команде.



Программа форума разделена на 12 площадок-сообществ по трем основным направлениям: «АТР-социальный: Лидер – Команда – Общество», «АТР-управленческий: Наука – Бизнес – Государство», «АТР-трудовой: Труд – Развитие – Экономика».



Образовательные сессии, нетворкинги для участников проведут эксперты краевого и всероссийского уровней. Партнёрами форума выступят федеральная программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российский экологический оператор, Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства, медиахолдинг «Регионы России», Всекавказский молодёжный тренинговый центр, Сибирский федеральный университет, Алтайский государственный университет.



Приём заявок на молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития – 2022» открыт до 30 апреля включительно на платформе АИС «Молодежь России» (ссылка: https://grants.myrosmol.ru/events/1d1174e8- 3dfe-413c-ae58-e83d1edcad64).



По вопросам участия в форуме и иным организационным вопросам по форуму обращаться по телефонам: 8-962-818-33-00; 8-962-818-17-17. Электронная почта: info@atrsib.ru.