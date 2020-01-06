«Фортуна» разыгрывает суперпризы на 4 миллиона!
Поздравляем всех жителей Якутии с рождественским сочельником! Новогодние каникулы продолжаются, в канун Рождества в Якутске потеплело, — 28! Пора на выход! Куда?
Концертное агентство «Фортуна» поздравляет с новогодними торжествами и по доброй праздничной традиции приглашает всех якутян на юбилейный гала-концерт с участием звезд якутской эстрады «Рождественская Звезда» 7 января в спорткомплекс «Триумф»! Пятый год наше агентство не только дарит хорошее настроение, но и дарит подарки!
Розыгрыш супер-призов всегда праздник! В пятый юбилейный год концертное агентство «Фортуна» установило установило общий денежный призовой фонд в размере ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАЛИЧНЫМИ!
Пора загадывать желания — спешите стать участником Рождественской Звезды! Встретимся 7 января в новом 2020 году в ЦСП «Триумф» с 16:00 и 20:00 часов.
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА!
- к/т «Центральный» (34-15-49)
- к/т «Синема Центр» (32-55-16)
- к/т «АЗИЯ» (24-00-22)
- к/т «Лена» (36-40-40)
- Саха Театр
- ТРК «Туймаада»
- Театр оперы и балета
- Дом дружбы народов
Купить билеты онлайн можно по ссылке tesserus.com/event/christmasstar
afisha.ykt.ru
Медиа-партнер: 3ВYK&СВЕТ
Возрастное ограничение: 6+
Справки по тел.: 8-914-110- 63-38
*Общий призовой фонд двух концертов. На каждом концерте разыгрывается (отдельно) по 2 миллиона руб. наличными.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82