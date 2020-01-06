«Фортуна» разыгрывает суперпризы на 4 миллиона!

Поздравляем всех жителей Якутии с рождественским сочельником! Новогодние каникулы продолжаются, в канун Рождества в Якутске потеплело, — 28! Пора на выход! Куда?

Концертное агентство «Фортуна» поздравляет с новогодними торжествами и по доброй праздничной традиции приглашает всех якутян на юбилейный гала-концерт с участием звезд якутской эстрады «Рождественская Звезда» 7 января в спорткомплекс «Триумф»! Пятый год наше агентство не только дарит хорошее настроение, но и дарит подарки!

Розыгрыш супер-призов всегда праздник! В пятый юбилейный год концертное агентство «Фортуна» установило установило общий денежный призовой фонд в размере ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАЛИЧНЫМИ!

Пора загадывать желания — спешите стать участником Рождественской Звезды! Встретимся 7 января в новом 2020 году в ЦСП «Триумф» с 16:00 и 20:00 часов.

БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА!

к/т «Центральный» (34-15-49)

к/т «Синема Центр» (32-55-16)

к/т «АЗИЯ» (24-00-22)

к/т «Лена» (36-40-40)

Саха Театр

ТРК «Туймаада»

Театр оперы и балета

Дом дружбы народов

Купить билеты онлайн можно по ссылке tesserus.com/event/christmasstar

afisha.ykt.ru

Медиа-партнер: 3ВYK&СВЕТ

Возрастное ограничение: 6+

Справки по тел.: 8-914-110- 63-38

*Общий призовой фонд двух концертов. На каждом концерте разыгрывается (отдельно) по 2 миллиона руб. наличными.