Форсайт-сессия «Суперкампус для участников WorldSkills Russia» в Якутии соберет более 100 экспертов

С 29 по 31 марта 2021 года в г. Якутске на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) пройдет масштабное мероприятие – форсайт-сессия «Суперкампус: инфраструктура для проведения финала Национального чемпионата WorldSkills Russia» в 2025 году в Республике Саха (Якутия). Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате и соберет более 100 участников: представителей профессиональных образовательных организаций, институтов развития профессионального образования, исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), а также приглашенных федеральных экспертов.

Напомним, до 2025 года в Якутии планируется строительство современного образовательного комплекса со студенческим кампусом общей площадью 63 280 квадратных метров вблизи города Якутска с инфраструктурой и материально-технической базой, соответствующей международным стандартам и передовым технологиям. По плану образовательное пространство объединит порядка 10 профессиональных образовательных организаций региона и станет драйвером развития среднего профобразования и новых отраслей экономики, в том числе креативных.

Работу с участниками проведут по методологии Rapid Foresight, получившей широкое распространение и признание благодаря возможности за короткое время проанализировать в хронологическом порядке основные тренды и тенденции, возможности и угрозы, рассмотреть потенциальные последствия. Технология подразумевает высокую вовлеченность участников в процесс, работу в группах, быструю генерацию идей.

Старт мероприятию положит установочное пленарное заседание, в котором примет участие Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко. В течение трех дней планируется проведение визионерских лекций: «Программа СЭР РС(Я) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года», «Креативная экономика, уникальные технологические компетенции Якутии», «Базовые отрасли как драйвер развития экономики РС(Я)», «Якутский подход к развитию креативной экономики», «Концепция суперкампуса РС(Я), опыт суперколледжей Трансформация СПО: рамки. Суперкампус как один из инструментов трансформации», в рамках которой участники сформируют концепцию «суперкампуса» и определят общее видение о том, каким должно быть будущее системы среднего профобразования республики.

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