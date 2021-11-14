Формула успеха – победишь знанием

Именная стипендия, учрежденная Первым Президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Ефимовичем Николаевым, является признанием педагогического мастерства учителей и поддержкой талантливых детей. Ежегодно лауреатами премии становятся победители Всероссийских олимпиад, научно-практических конференций, учителя-новаторы, работники образования, культуры и науки.

12 ноября 2021 года кафедра физико-математического образования Института развития образования и повышения квалификации им С.Н.Донского-II провела Круглый стол с участием обладателей именной премии прошлых лет. Мероприятие состоялось накануне вручения учителям и учащимся ежегодной республиканской именной стипендии «Знанием победишь! Scientia Vinces!».

Главными участниками Круглого стола стали учителя республики, представители управлений образования, методисты – новаторы, молодые учителя. Модератор Круглого стола Марина Ивановна Баишева, заведующая кафедрой физико-математического образования ИРОиПК, в своем выступлении отметила ведущую роль учителей — лауреатов в системе школьного образования республики, и что именно такие педагоги являются примером и стимулом перспектив профессионального роста учителя.

Участников Круглого стола вдохновила информация о первом лауреате премии, заслуженном учителе Республики Саха (Якутия) Анне Николаевне Ситниковой, По ее инициативе в Хангаласском районе был создан военно-спортивный клуб «Будущий воин», Центр сотрудничества учителей, учащихся и родителей «Алаhа». Как учитель-предметник высшей категории Анна Николаевна отлично владела современными образовательными технологиями, творчески применяла их в учебно-воспитательном процессе, являлась разработчиком методических пособий на родном языке в помощь учителям физики.

Филиппов Олег Егорович, лауреат 2008 года, заместитель начальника и заведующий информационно-методическим центром Верхневилюйского управления образованием, отметил роль Михаила Ефимовича Николаева в создании физико-математического движения в Верхневилюйском улусе. Так, в 70-х годах Михаил Ефимович, работая 1 секретарем райкома партии района, поддержал Народного Учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева в открытии первого в республике профильного физико-математического класса. В 1974 была построена новая Верхневилюйская физико-математическая школа, ставшая исторически инновационной школой. В 1996 году, будучи Президентом республики, М.Е.Николаев присвоил передовой школе имя М.А.Алексеева, а в 2000 году при поддержке Фонда будущих поколений было построено уникальное новое здание. Продолжая идеи М.А.Алексеева в подготовке инженерных кадров, Михаил Ефимович открыл в Хангаласском улусе Физико-математический форум, который стал впоследствии Малой академией наук.

Вызвало большой отклик среди участников Круглого стола выступление ученика, лауреата именной стипендии 2011 года, Гаврильева Марка, выпускника Физико-технического лицея (золотая медаль) и Высшей школы экономики (красный диплом). Для участников Круглого стола он подготовил видеообращение, выразил благодарность учителям, учащимся республики, отметив, что знания – это действительно путь к успеху. В настоящее время Марк Владимирович работает в «СИБУР Холдинг» — крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России и одной из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Интересны были также выступления лауреатов учителей прошлых лет.

В ходе выступлений спикеры представили интересный практический опыт работы, поделились педагогическими находками, высказали идеи активизации профессионального и творческого развития педагога. Информация была полезна всем, но особенно для молодых педагогов, начинающих профессиональную деятельность.

В завершение Круглого стола было внесено предложение по организации форума учащихся и педагогов, разработке методического материала, хранящегося в библиотеке-архиве М.Е.Николаева, которое является достоянием республики. Филиппова Надежда Васильевна, лауреат 2010 года, заместитель директора по учебной работе, учитель географии и экономики Бердигестяхской улусной гимназии, выступила с предложением выпустить к 100-летию образования ЯАССР и 85-летию М.Е.Николаева методический сборник с описанием опыта работы стипендиатов “Знанием победишь!”.