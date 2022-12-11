Формируем функциональную грамотность обучающихся  

Центром непрерывного повышения педагогического мастерства ИРО и ПК осуществляется деятельность по созданию условий для развития профессионального мастерства учителей. С целью реализации республиканского плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 – 2022 учебный год систематически проводятся курсы повышения квалификации учителей.

Начиная с середины октября по ноябрь организованы курсы «Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики в области формирования функциональной грамотности у обучающихся 5-9 классов» и для учителей русского языка и литературы «Развитие функциональной грамотности школьников» по индивидуальным образовательным маршрутам. Данные программы включены в федеральный реестр образовательных программ. На курсах обучилось более170 учителей математики и русского языка из разных районов республики.

Программы курсов состояли из 3 частей: инвариантной, практической и стажировки. На инвариантной части учителя слушали лекции по глобальным компетенциям, креативному мышлению, обсуждали проблемы читательской грамотности на уроках. На практической части курсантов сопровождали тьюторы, успешно прошедшие оценку предметных и методических компетенций в Федеральном институте оценки качества образования (г.Москва) и вошедшие в региональный методический актив. Тьюторами на этих курсах работали учителя из Мирнинского, Нерюнгринского, Амгинского, Сунтарского улусов и города Якутска.

Третьей частью курсов было прохождение стажировки в школах — базовых площадках ЦНППМ. 16 стажировочных площадок Сунтарского, Хангаласского, Нюрбинского, Оймяконского, Нерюнгринского, Алданского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского, Таттинского, Томпонского районов поделились опытом формирования навыков смыслового чтения на уроках.

Отдел по связям с общественностью ИРО и ПК