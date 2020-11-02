Фонду «Семья для ребенка» исполнилось 7 лет. За этот небольшой период командой и волонтерами фонда реализованы социальные и благотворительные проекты по вопросам защиты детства и профилактики сиротства, по формированию ответственного родительства, развитию корпоративного волонтерства, разработаны и внедрены новые социальные технологии по поддержке людей в трудной жизненной ситуации.

Фонд является Ресурсным центром по поддержке некоммерческих организаций и гражданских инициатив в Республике Саха (Якутия), и одним из первых начал образовательную программу по подготовке социальных предпринимателей, проводил оценку качества предоставления социальных услуг в республике.

Свою деятельность Фонд «Семья для ребенка» начал в 2013 году с проведения мастер-классов, тренингов, профориентационных экскурсий, арт-терапевтических занятий для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014 году Фонд реализовал свой первый социальный проект «Социализация, социальная адаптация и подготовка к самостоятельной жизни выпускников интернатных учреждений для детей-сирот».

В 2015 г. Фондом успешно реализован проект в городе Якутске «Мир детства без насилия!» по формированию в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям и повышению информированности детей о возможных рисках и опасностях. В результате была проведена информационная кампания, а также две школы были объявлены «Территорией добра».

В 2016 году началось сотрудничество с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, и с этого момента в республике началось развитие корпоративного волонтерства. В банке появились первые социальные корпоративные проекты «Выпускник», «Ветеран», «Финансовая грамотность», «Рысь» и «Детство без границ», были подготовлены корпоративные волонтеры, которые принимали активное участие в их реализации.

В сотрудничестве и партнерстве совместно с корпоративными волонтерами проведены квест-игры «Будущее в твоих руках!» и «Компас жизни» для воспитанников и выпускников Центра помощи детям-сиротам «Берегиня» г. Якутска и Мохсоголлохского центра помощи детям-сиротам. Разработана программа уроков по финансовой грамотности, мастер-классов по подготовке к самостоятельной жизни. В скором времени, появились и первые пары «выпускник-наставник». Результатом проекта было получение образование, трудоустройство, решение жизненных трудностей и самоопределение молодых взрослых.

В 2018-2019 гг. Фонд организовал пешие походы «Компас жизни» для выпускников детских домов, в рамках которых проходили различные мероприятия по формированию пар «выпускник-наставник», молодые взрослые обучались новым навыкам приготовления еды, навыкам поведения на природе, ориентирования, оказания первой помощи и т.п. В этом большая заслуга команды Учебного центра по подготовке волонтеров «Спасатель» и лично Василия Пуляевского, профессионала в этом деле.

В 2018 году Фонд «Семья для ребенка» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО открыл Наставнический центр для воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В г. Якутске 2018-2019 гг. в Наставническом центре еженедельно проходили мероприятия, кулинарные мастер-классы, уроки по составлению резюме, прохождению собеседования, профориентационные встречи, тренинги, игры, конкурсы, общение и досуг. Здесь же проходила Школа волонтеров и наставников, консультации психолога и юриста.

В период сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Фонд «Семья для ребенка» большое внимание и фокус деятельности направил на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В зоне риска оказались выпускники детских домов и школ-интернатов для детей-сирот. Кроме того дети, проживающие в учреждениях, оказались в длительной самоизоляции.

Для улучшения психоэмоционального состояния, связанного с длительной самоизоляцией, а также в целях социализации и профориентации воспитанников детских домов, с 01 сентября 2020 г. команда фонда приступила к реализации проекта «Будущее в твоих руках!» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. В январе и марте 2021 г. Фондом «Семья для ребенка» будут организованы выездные каникулы «Путь к успеху», летняя выездная школа «Компас жизни» и стажировочные площадки для специалистов социальных учреждений.

В июле 2020 г. при финансовой поддержке Фонда Тимченко в рамках антикризисной программы «Открытая дверь» Фонд «Семья для ребенка» закупил спортивный инвентарь и настольные игры для детей, проживающих в интернатах в режиме самоизоляции.

И наконец, 01 сентября 2020 г. в Фонде открылся и начал свою деятельность «антикризисный» Центр поддержки выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Компас будущего» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов». Сегодня в Центре в режиме онлайн оказывают услуги психологи, юристы, психотерапевт, специалист по социальной работе. Стартовали вебинары по профориентации, трудоустройству и финансовой грамотности, мастер-классы по подготовке к самостоятельной жизни. Определены группы выпускников, которым будет оказана поддержка в виде продуктовых наборов, средств индивидуальной защиты, наборов для молодых семей и матерей-одиночек с новорожденными детьми и детьми до 3 лет.

Фонд благодарит всех партнеров, друзей и волонтеров за проделанную работу и приглашает к сотрудничеству неравнодушных людей, готовых принять участие в проектах и оказать поддержку в самостоятельной жизни молодым взрослым, нуждающимся в особой заботе!