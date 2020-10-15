Фонда капремонта потребовал от подрядчиков ускориться

15 октября в режиме ВКС (видео-конференц-связи) состоялось еженедельное совещание Фонда капитального ремонта Республики Саха (Якутия) с подрядными организациями.



На повестке были обсуждены текущие вопросы работ, подрядчики отчитались о сроках исполнения работ по капитальному ремонту, обговорен график приёмки работ для выезда представителей Фонда капремонта РС(Я).



Руководство Фонда капремонта РС(Я) поручило подрядным организациям заканчивать и сдавать работы в договорные сроки, а также строительному контролю предоставить полный отчёт по проведённой работе.

Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).

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