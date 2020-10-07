Фонд соцстрахования Якутии проводит прием пожилых людей

С 5 по 9 октября граждане старшего поколения могут дистанционно обратиться к специалистам Фонда социального страхования РФ по РС(Я) по любым вопросам, сообщает Yakutia-daily.ru

Позвоните по номеру 8-914-820-64-00 и получите ответ на интересующий вас вопрос. График приема граждан с 10 до 12 часов дня и с 14 до 16 часов. Специалисты фонда готовы ответить на все вопросы и при необходимости примут все возможные меры по решению поставленных вопросов.

Неделя приема граждан старшего поколения приурочена к Международному дню пожилых людей.