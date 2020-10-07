07.10.2020
13:00
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Общество

Фонд соцстрахования Якутии проводит прием пожилых людей

С 5 по 9 октября граждане старшего поколения могут дистанционно обратиться к специалистам Фонда социального страхования РФ по РС(Я) по любым вопросам, сообщает Yakutia-daily.ru

Позвоните по номеру 8-914-820-64-00 и получите ответ на интересующий вас вопрос. График приема граждан с 10 до 12 часов дня и с 14 до 16 часов. Специалисты фонда готовы ответить на все вопросы и при необходимости примут все возможные меры по решению поставленных вопросов.

Неделя приема граждан старшего поколения приурочена к Международному дню пожилых людей.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yakutia-daily.ru/fond-soczstrahovaniya-yakutii-provodit-distanczionnyj-priem/
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