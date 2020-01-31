Фонд соцстрахования подвел итоги по обеспечению техсредствами реабилитации

Вчера, 30 января, в Региональном Фонде социального страхования прошел Круглый стол. Главная тема обсуждения – «Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением льготной категории граждан».

В работе Круглого стола приняли участие Сардана ГУРЬЕВА — Уполномоченный по правам человека РС(Я), Анна СОЛОВЬЕВА — Уполномоченный по правам ребенка РС(Я), представители общественных организациями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Благотворительного Фонда «Харысхал», Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Сегодня на учете в Региональном отделении фонда состоит более 13 тысяч людей, для которых по линии государственного социального страхования России предусмотрены различные виды помощи. Так на традиционной итоговой встрече были озвучены и данные по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальник Олег НЕУСТРОЕВ отдела социальных программ проинформировал об исполнении заявок на обеспечение по итогам 2019 года, техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, проездом по талонам Минздрава республики.

Дискуссия получилась оживленной, каждый из участников выступил по освещению проблемных вопросов доставки, качества технических средств реабилитации, перевозки к месту санаторно-курортного лечения, а также количеству выделяемых путевок, в том числе детям.

Екатерина ЕМЕЛИНА – Председатель Якутского городского общества инвалидов в своем выступлении отметила: «В прошлом году на лечение отправили более двух тысяч человек. Из них — 212 детей. Якутское региональное отделение Фонда стремится приблизить свои услуги к жителям республики через единый портал «Госуслуги». Услуги, предоставляемые Фондом можно получить удаленно, не выходя из дома круглосуточно, без очередей. Это очень удобная форма для многих тех, которым трудно выбраться на улицу и доехать до Фонда. Сегодня всё больше заявителей пользуются электронным форматом взаимодействия. Люди, которые в этом году съездили в Алтайский край очень довольны. И конечно Региональное отделение Фонда соцстрахования старается подбирать нам лучшие места».

Резолюция по итогам совещания будет положена в основу для проведения Координационного совета Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), а также по межведомственному взаимодействию с исполнительными и законодательными органами власти республики.