Фонд «Сколково» поддержит креативный кластер «Квартал труда» в Якутске

Сегодня на встрече главы республики Айсена Николаева с председателем правления Фонда Игорем Дроздовым были рассмотрены итоги сотрудничества и намечены новые направления взаимодействия.

«Безусловно, сотрудничество с Фондом для нас очень важно. Благодаря решениям, которые в свое время были приняты, мы значительно продвинулись вперед. Мы являемся лидерами страны по экспорту полезных ископаемых. Но гораздо важнее то, что Якутия по итогам прошлого года занимает 9-е место в стране по экспорту IT-продукции. Это показатель того, что мы реально производим продукцию с помощью человеческого капитала», – сказал Айсен Николаев.

«Якутия один из флагманских регионов с точки зрения взаимодействия со Сколково и вообще с точки зрения развития технологий. Без преувеличения Якутия становится уже одной из IT-столиц России», – отметил во время встречи Игорь Дроздов.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Одним из них является поиск технологий для освоения и развития Арктики.

«Думаю, что такого рода совместные программы мы обязательно организуем», – сказал Игорь Дроздов по итогам встречи.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы участия Фонда в продвижении конкурса «Моя профессия – IT» на другие регионы страны, реализации различных проектов республики, в частности креативного кластера «Квартал труда», «Биоцентра», разработок резидентов «Технопарка Якутия», также сотрудничества в образовательной сфере.

Благодаря совместной акселерационной программе Фонда «Сколково» и Фонда развития инноваций РС(Я) ведущие предприятия республики могут получить статус индустриального партнера «Сколково», что дает доступ к лучшим технологиям, инновационной экосистеме, стартапам и лабораториям.

Напомним, что с 2019 года «Технопарк Якутия» – региональный оператор фонда «Сколково». За Технопарком закреплено развитие и создание участников Фонда в Якутии, Забайкальском крае, Чукотке, Магаданской области. В мае текущего года Якутия и Фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в сфере инновационного развития и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности до 2032 года.