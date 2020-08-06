Фонд «Семья для ребенка» создает интерактивную карту гражданских инициатив Якутии

Любой пользователь, зайдя на новый онлайн-ресурс, сможет узнать об общественных инициативах жителей региона, о зарегистрированных на территории республики социально-ориентированных некоммерческих организациях, о волонтерах, готовых предоставить безвозмездную помощь. Жители 29 труднодоступных районов и 189 наслегов Якутии смогут размещать информацию о своих социальных проектах и находить поддержку.

Проект реализуется на средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина, выигранному организацией по конкурсу «Общее дело».

– Когда стали очевидны масштабы последствий пандемии для некоммерческого сектора Якутии, мы поняли, насколько важно оперативно адаптироваться под требования нового времени, – говорит Ольга ВЕШНИКОВА, генеральный директор некоммерческой организации (фонда) «Семья для ребенка». – Отличительная особенность конкурса «Общее дело» состоит в том, что помощь в первую очередь направлена на сохранение устойчивости некоммерческих организаций в условиях пандемии. Конкурс дал возможность не просто перестроиться для работы «на удаленке», но и глобально изменить формат нашей деятельности, технологию предоставления услуг на долгосрочной основе. В результате реализации проекта «Портал «Интерактивная карта гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)» мы планируем обучить сотрудников фонда работе через портал и взаимодействию с целевой аудиторией онлайн, что позволит нам сохранить нашу аудиторию и повысить интерес населения к некоммерческой деятельности.

29 из 36 районов (улусов) и 189 населенных пункта Якутии признаны труднодоступными. В них проживает около 145 тысяч человек. В кризисных ситуациях – таких как весенне-осенний паводок, лесные пожары, зимние погодные условия и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, жители таких населенных пунктов оказываются в полной изоляции. Из-за сложной транспортной схемы (отсутствие автомобильных и железных дорог), удаленности административных центров от г. Якутска (расстояние до Якутска в среднем 2000 км) отмечается низкий уровень социальной активности населения. Волонтерство здесь находится в зачаточном состоянии, фонды местных сообществ и ТОСы отсутствуют.

Фонд «Семья для ребенка» работает с 2013 года, его целью является всесторонняя поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В зоне особого внимания фонда – организация образовательных мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов СО НКО, активных граждан, непосредственно работающих с семьями и детьми, разработка, апробация и распространение новых практик и технологий. С момента основания сотрудники фонда проводят выездные обучающие семинары по социальному проектированию для жителей труднодоступных районов.

До настоящего времени в Якутии не было интернет площадки для инициативных граждан, площадки фандрайзинга и шеринга для поиска и обмена ресурсами, отсутствовала система онлайн обучения и консультирования.

Создаваемая фондом интерактивная карта будет выполнять функции информационного и образовательного сервиса: кроме информации об организациях и социально значимых проектах здесь будут проходить вебинары по регистрации НКО и разработке проектов, их продвижению и фандрайзингу, работе с волонтерами. Для пользователей сайта будет предоставлена возможность авторизации и создания собственных личных кабинетов. Фонд «Семья для ребенка», вышедший благодаря пандемии за зону своего влияния и выполняющий функцию ресурсного центра, будет вести обслуживание данного портала.

Адрес сайта: http://fond-7ya.ru