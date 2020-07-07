Фонд «Семья для ребенка» и Фонд Елены и Геннадия Тимченко окажут поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принят режим самоизоляции с марта месяца 2020 г. и по сей день. Педагоги и обслуживающий персонал делают все возможное для улучшения психоэмоционального состояния детей, проживающих в интернатах, чтобы разнообразить их быт, занятия, игры и т.д.

Фонд «Семья для ребенка» с 2014 г. сотрудничает с центрами помощи детям-сиротам, реализует проекты и программы по социализации и социальной адаптации детей-сирот в условиях самостоятельного проживания. В этой сложной ситуации Фонд не остался в стороне и разработал социальный проект.

При поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в 2020 году будет проведена образовательная программа для детей «Путь к успеху» в каникулярные дни в г. Якутске, стажировочная площадка для специалистов учреждений. В 2021 году будет возобновлен традиционный поход «Компас жизни» и выпущена настольная книга для детей-сирот «Будущее в твоих руках!». Программы Фонда имеют «антикризисный» характер, мероприятия также будут направлены на улучшение психоэмоционального состояния детей после длительной самоизоляции.

«Кроме того, при финансовой поддержке Фонда Тимченко в рамках антикризисной программы «Открытая дверь» мы закупаем спортивный инвентарь и настольные игры для детей, проживающих в интернатах в режиме самоизоляции. Совсем скоро мы отправим в учреждения волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, наборы для бадминтона и тенниса, настольные игры» — подчеркнула координатор Фонда, руководитель проекта Надежда Ноговицына

Напомним, что Фонд «Семья для ребенка» продолжает работу в удаленном режиме. По вопросам получения консультаций психолога и юриста воспитанники и выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут обратиться к Надежде Ноговицыной по телефону +7(914)239-13-34.