АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
29
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.05
 71.66
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2019, 18:42
Якутск
Афиша
Программа национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»
28.06.2019, 18:35
Общество
Письмо
Открытое обращение от жителей Нюрбинского района
28.06.2019, 18:07
Общество
Эксклюзив
Инфорум Союза журналистов России прошел в Якутске
28.06.2019, 18:00
Финансы
Алмазэргиэнбанк направит на выплату дивидендов за 2018 год 14,8 миллиона рублей
28.06.2019, 17:47
Политика
Единороссы выдвинули своих кандидатов на глав улусов, наслегов и в депутаты поселений
28.06.2019, 17:45
Общество
Фонд капремонта Якутии вступился за свою репутацию
28.06.2019, 17:40
Происшествия
Резонанс
Гендиректор «Симиир» потратила деньги дольщиков на строительство… кинотеатра
28.06.2019, 17:40
Спорт
Видео
Все участники Игр Дыгына-2019!
28.06.2019, 17:33
Политика
Рост тарифов на ЖКУ должен быть под строгим контролем
28.06.2019, 17:30
Экономика
Реклама
«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!
28.06.2019, 17:20
Культура & Образование
Новое достижение Якутской балетной школы!
28.06.2019, 17:00
Политика
Андрей Находкин: Земли сельхозназначения нужно использовать для экономического развития республики
28.06.2019, 16:40
Культура & Образование
Видео
Как прошел Ысыах в Москве
28.06.2019, 16:20
Экономика
В Верхоянском районе энергетики работают в режиме ЧС
28.06.2019, 16:00
Экология
В Абыйском наслеге введен режим ЧС
28.06.2019, 15:45
Экономика
Без зарплаты могут остаться более 900 сотрудников «Якутцемента»
28.06.2019, 15:30
Происшествия
Резонанс
В Якутске по факту пропажи мальчика во время пожара завели уголовное дело
28.06.2019, 15:20
Погода
Погода на Ысыахе
28.06.2019, 15:00
Якутия
Айсен Николаев потребовал от глав районов не отрываться от стратегии республики
28.06.2019, 14:40
Происшествия
В Якутске выпускник школы наехал на 4-летнюю девочку
28.06.2019, 14:20
Культура & Образование
Якутяне поют осуохай о встрече Путина и Трампа
28.06.2019, 14:05
Экономика
Алексей Чертков освободился от «наследия» Ильи Михальчука
28.06.2019, 14:00
Экономика
Дневник навигации ЛОРП: «Ленанефть-2054» поднялась до Сунтар
28.06.2019, 13:30
Экономика
Профессионалы «Водоканала» соревнуются в мастерстве
28.06.2019, 13:15
Путешествия
Старт продаж туров! Гран-при «Формулы-1» в Сочи
28.06.2019, 13:00
Экономика
Разработки специалистов «Саханефтегазбыта» во благо Якутии
28.06.2019, 12:50
Происшествия
Происшествие в ресторане Якутска
28.06.2019, 12:40
Экономика
Новый банкетный навес в Орто Дойду!
28.06.2019, 12:29
Политика
Жители Зырянки пожаловались на «Сбербанк»
28.06.2019, 12:18
Происшествия
БОМР пошел на преступление
28.06.2019, 12:06
Финансы
Избран новый состав Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка
28.06.2019, 11:53
Судебная хроника
Эксклюзив
Василий Гоголев останется в следственном изоляторе: подробности
28.06.2019, 11:44
Экономика
Праздник, который всегда с тобой
28.06.2019, 11:31
Происшествия
Жительницу столицы Якутии развели на деньги
28.06.2019, 11:19
Финансы
Россельхозбанк и правительство Омской области намерены расширить поддержку экспортерам АПК
28.06.2019, 11:07
Политика
Назначена дата заседания Ил Тумэна
28.06.2019, 10:55
Происшествия
Пожары в Якутске
28.06.2019, 10:43
Судебная хроника
Жительница Якутска выбила компенсацию за детский сад
28.06.2019, 10:30
Общество
Некролог
Ушел из жизни Михаил Заморщиков
28.06.2019, 10:18
Светская хроника
Instagram
Поцелованная солнцем: фото якутской красавицы потрясло Сети
28.06.2019, 10:06
Общество
Назначен прокурор Горного района
28.06.2019, 9:54
Судебная хроника
Осужден вандал, осквернивший самый красивый памятник Якутска
28.06.2019, 9:41
Якутия
Для Дальнего Востока могут ввести ипотеку под 2 %
28.06.2019, 9:28
Судебная хроника
Видео
Фотофакт
Эксклюзив
Рассмотрена апелляция вице-мэра Гоголева по мере пресечения
28.06.2019, 9:24
Общество
Охранять порядок на Ысыахе Туймаады будут 600 полицейских
28.06.2019, 9:11
Якутия
Айсен Николаев лично проконтролировал ситуацию с природными пожарами в Верхоянском районе
28.06.2019, 9:00
Якутия
На автодороге «Амга» ведутся дорожные работы
28.06.2019, 7:38
Экономика
Эксклюзив
«Нова-С». Скорее жив, чем мертв
28.06.2019, 1:38
Якутск
Фотофакт
Фоторепортаж: Первый парад всадников в Якутске
28.06.2019, 0:38
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения организатора здравоохранения
28.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 28 июня 2019
27.06.2019, 23:09
Финансы
Россельхозбанк поможет Орловской области привлечь инвестиции в АПК
27.06.2019, 21:43
Общество
Некролог
Руководство Якутии выражает соболезнование
27.06.2019, 20:31
Якутск
Фотофакт
В Якутске открыли городской пляж
27.06.2019, 19:27
Происшествия
Житель Якутска ограбил проигнорировавших его девушек
27.06.2019, 19:06
Происшествия
Резонанс
«Якутскэкосети» оштрафовано на 500 тысяч
27.06.2019, 18:56
Погода
Жара и ветер — погода в Якутске на завтра
27.06.2019, 18:26
Красота & Здоровье
Валерий Сентяков обсудил решение вопросов медицины на Нижней Колыме
27.06.2019, 18:15
Культура & Образование
Анонс
Силач, 3-х метровый жонглер, пони и клоуны в Цирке-шапито
27.06.2019, 18:00
Экономика
Власти Якутии заявили, что региону нужно 23 самолета
27.06.2019, 17:50
Якутск
В местности Ус Хатын организованы две автостоянки на 5000 мест
27.06.2019, 17:40
Погода
Прогноз на завтра: лето!
27.06.2019, 17:37
Происшествия
В Якутске воздушный шарик стал причиной ограничения электроэнергии
27.06.2019, 17:30
Происшествия
В Усть-Янском улусе возле села загорелась сухая растительность
27.06.2019, 17:20
Политика
Галина Данчикова: С регулированием сбора мамонтовой фауны нужно определиться к сентябрю
27.06.2019, 17:10
Экология
Фотофакт
В Якутии медвежья семья попрошайничает на трассе
27.06.2019, 17:00
Происшествия
В Якутии директор строительной организации обвиняется в хищении и растрате
27.06.2019, 16:45
Якутск
График и схемы движения автобусов до местности «Ус-Хатын»
27.06.2019, 16:20
Судебная хроника
В Якутии ревнивая женщина забила соперницу до смерти
27.06.2019, 16:00
Происшествия
В Якутии главному бухгалтеру управления образования предъявлено обвинение
27.06.2019, 15:40
Общество
Осужденные отметили Ысыах
27.06.2019, 15:30
Якутск
Евдокия Евсикова: Выпускникам надо взвешенно подойти к вопросу будущей профессии
Общество
28 июня 2019, 17:45
137

Фонд капремонта Якутии вступился за свою репутацию

В последнее время в сети интернет и в средствах массовой информации появляются публикации о проведенных проверках и выявленных нарушениях в реализации региональной программы и деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) в целом.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Фонд ежегодно, в соответствии с  порядком, проверяют контролирующие надзорные органы в целях соблюдения финансовой дисциплины, а также относительно строительного контроля, качества работ, такие как: УГСЖН, прокуратура, Министерство ЖКХ и Э, Министерство финансов, УФК, Счетная палата РС (Я), Фонд содействия реформирования ЖКХ.

Есть понятие как плановых, так и внеплановых проверок. Как правило, после любой из них контрольные и надзорные органы при выявлении даже незначительных нарушений обязаны составить акт, в котором отражены все выявленные недочеты. После этого Фондом проводится ряд мероприятий по их устранению. Важно, так же, отметить, что проверяющая сторона устанавливает конкретные сроки по устранению выявленных нарушений, соответственно, Фонд обязан устранить нарушения в срок.

Так за предыдущий год была проведена 161 проверка и составлен 51 акт об устранении замечаний, в том числе:

Прокуратурой проведено 75 проверок, составлено 5 актов, которые исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Счетной палатой РС(Я) проведена 1 проверка по итогам которой составлен акт. Значительная часть нарушений устранена. С рядом отраженных в акте нарушений Фонд согласится не может. Ведутся работы по установлению выявленных фактов.

Управлением федерального казначейства по РС(Я) проведена 1 проверка по итогам которой составлен акт, в настоящее время исполненный в полном объеме.

Управлением Госстройжилнадзора РС(Я) проведены 84 проверки и составлены 44 акта, которые в 2018 году частично были исполнены, работа по устранению продолжается в текущем году, в связи с сезонностью её выполнения.

Таким  образом, необходимо еще раз подчеркнуть, что Фонд действует и работает под особым контролем.

При этом отметим, что все описываемые в СМИ нарушения выявлены за период 2016-2017гг. Публикации и выводы о том, что Фондом оплачены невыполненные работы и работы ненадлежащего качества являются преждевременными. Правовая точка в этом вопросе еще не поставлена.

В ходе работ по проверке Счётной палаты РС (Я) по устранению выявленных фактов, на предмет соответствия действительности, Фонд капитального ремонта взаимодействует с представителями органов местного самоуправления, подрядными организациями, управляющими компаниями и собственниками многоквартирных домов. Что является рабочей процедурой.

Как видно из вышеописанного, не смотря на частые упоминания регионального оператора в СМИ, Фонд продолжает работу, согласно законодательства в штатном режиме, в целях исполнения основной задачи – реализации плана капитального ремонта по улучшению жилищных условий населения Республики Саха (Якутия).

Еще раз хочется отметить и подчеркнуть тот факт, что уплата взносов за капитальный ремонт согласно статье 169 ЖК РФ является безусловной обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах, а собранные средства могут быть использованы только для целей капитального ремонта.

К сожалению, наряду с добросовестными плательщиками, существует определенный процент граждан, имеющих большие задолженности по взносам на капитальный ремонт, в отношении которых, опираясь на закон, Фонд обязан проводить претензионно-исковую работу. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Нужно понимать, что одно из важнейших значений при исполнении региональной программы имеет финансовая сторона, в том числе своевременность поступления средств взносов.

Так, в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 годы (Приказ МЖКХ РС(Я) от 01.02.2019 года № 57п) на территории нашей республики в 2019 году был запланирован ремонт в 826 МКД на сумму 5,29 млрд. руб.

Исходя из финансового обеспечения, в объеме имеющихся средств Фонда капремонта, в том числе взносов населения, софинансирования муниципалитетов и средств Государственной поддержки, из вышеуказанного количества домов фактически запланирован ремонт в 225 домах на сумму 754,2 млн. руб., из которых на текущую дату заключены договора подряда по 158 домам на сумму 518,6 млн. руб., на стадии отбора подрядных организаций находится 67 домов на сумму 235,6 млн. руб. Плановая дата завершения ремонтных работ, при условии соблюдения подрядными организациями графика производственных работ – середина сентября текущего года.

На сегодняшний день выполнены работы в 8 домах, ведутся активные работы в 77 МКД по всей Республике.

И в заключении, хочется добавить, что система капитального ремонта относительно «молодая», в текущем году ей исполняется 6 лет, и, учитывая участие средств населения Республики, деятельность Регионального оператора и в дальнейшем будет протекать под пристальным вниманием контролирующих и надзорных органов. А результаты проверок, как и в настоящее время, будут широко освещаться. Что говорит, скорее, о прозрачности деятельности Фонда.

Источник: Пресс-служба Фонда капремонта МКД РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.06.2019, 13:04
Происшествия
Смертельное ДТП в Якутии
26.06.2019, 9:00
Происшествия
Фотофакт
Женщина и двое мужчин задержаны в лесу Якутска
27.06.2019, 21:43
Общество
Некролог
Руководство Якутии выражает соболезнование
26.06.2019, 7:01
Культура & Образование
Талантливые первокурсники СФУ получат повышенную стипендию
27.06.2019, 20:31
Якутск
Фотофакт
В Якутске открыли городской пляж
22.06.2019, 11:44
Общество
Кладбище недоставленных писем нашли в Якутии
22.06.2019, 12:53
Общество
В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень
27.06.2019, 9:55
Происшествия
Дерзкое преступление в Якутске
26.06.2019, 10:25
Политика
В Якутии депутат не выдержал прокурорскую проверку
24.06.2019, 9:10
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло землетрясение
22.06.2019, 13:31
Якутск
Некролог
Якутская городская Дума выражает соболезнования
25.06.2019, 12:15
Происшествия
Дерзкое преступление в Нерюнгри
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Общество
28.06.2019

Инфорум Союза журналистов России прошел в Якутске

Резонанс
Происшествия
28.06.2019

Гендиректор «Симиир» потратила деньги дольщиков на строительство… кинотеатра

Реклама
Экономика
28.06.2019

«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!

Экономика
28.06.2019

Без зарплаты могут остаться более 900 сотрудников «Якутцемента»

Резонанс
Происшествия
28.06.2019

В Якутске по факту пропажи мальчика во время пожара завели уголовное дело

Погода
28.06.2019

Погода на Ысыахе

Путешествия
28.06.2019

Старт продаж туров! Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Экономика
28.06.2019

Новый банкетный навес в Орто Дойду!