Фонд капремонта Якутии вступился за свою репутацию

В последнее время в сети интернет и в средствах массовой информации появляются публикации о проведенных проверках и выявленных нарушениях в реализации региональной программы и деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) в целом.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Фонд ежегодно, в соответствии с порядком, проверяют контролирующие надзорные органы в целях соблюдения финансовой дисциплины, а также относительно строительного контроля, качества работ, такие как: УГСЖН, прокуратура, Министерство ЖКХ и Э, Министерство финансов, УФК, Счетная палата РС (Я), Фонд содействия реформирования ЖКХ.

Есть понятие как плановых, так и внеплановых проверок. Как правило, после любой из них контрольные и надзорные органы при выявлении даже незначительных нарушений обязаны составить акт, в котором отражены все выявленные недочеты. После этого Фондом проводится ряд мероприятий по их устранению. Важно, так же, отметить, что проверяющая сторона устанавливает конкретные сроки по устранению выявленных нарушений, соответственно, Фонд обязан устранить нарушения в срок.

Так за предыдущий год была проведена 161 проверка и составлен 51 акт об устранении замечаний, в том числе:

Прокуратурой проведено 75 проверок, составлено 5 актов, которые исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Счетной палатой РС(Я) проведена 1 проверка по итогам которой составлен акт. Значительная часть нарушений устранена. С рядом отраженных в акте нарушений Фонд согласится не может. Ведутся работы по установлению выявленных фактов.

Управлением федерального казначейства по РС(Я) проведена 1 проверка по итогам которой составлен акт, в настоящее время исполненный в полном объеме.

Управлением Госстройжилнадзора РС(Я) проведены 84 проверки и составлены 44 акта, которые в 2018 году частично были исполнены, работа по устранению продолжается в текущем году, в связи с сезонностью её выполнения.

Таким образом, необходимо еще раз подчеркнуть, что Фонд действует и работает под особым контролем.

При этом отметим, что все описываемые в СМИ нарушения выявлены за период 2016-2017гг. Публикации и выводы о том, что Фондом оплачены невыполненные работы и работы ненадлежащего качества являются преждевременными. Правовая точка в этом вопросе еще не поставлена.

В ходе работ по проверке Счётной палаты РС (Я) по устранению выявленных фактов, на предмет соответствия действительности, Фонд капитального ремонта взаимодействует с представителями органов местного самоуправления, подрядными организациями, управляющими компаниями и собственниками многоквартирных домов. Что является рабочей процедурой.

Как видно из вышеописанного, не смотря на частые упоминания регионального оператора в СМИ, Фонд продолжает работу, согласно законодательства в штатном режиме, в целях исполнения основной задачи – реализации плана капитального ремонта по улучшению жилищных условий населения Республики Саха (Якутия).

Еще раз хочется отметить и подчеркнуть тот факт, что уплата взносов за капитальный ремонт согласно статье 169 ЖК РФ является безусловной обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах, а собранные средства могут быть использованы только для целей капитального ремонта.

К сожалению, наряду с добросовестными плательщиками, существует определенный процент граждан, имеющих большие задолженности по взносам на капитальный ремонт, в отношении которых, опираясь на закон, Фонд обязан проводить претензионно-исковую работу. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Нужно понимать, что одно из важнейших значений при исполнении региональной программы имеет финансовая сторона, в том числе своевременность поступления средств взносов.

Так, в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 годы (Приказ МЖКХ РС(Я) от 01.02.2019 года № 57п) на территории нашей республики в 2019 году был запланирован ремонт в 826 МКД на сумму 5,29 млрд. руб.

Исходя из финансового обеспечения, в объеме имеющихся средств Фонда капремонта, в том числе взносов населения, софинансирования муниципалитетов и средств Государственной поддержки, из вышеуказанного количества домов фактически запланирован ремонт в 225 домах на сумму 754,2 млн. руб., из которых на текущую дату заключены договора подряда по 158 домам на сумму 518,6 млн. руб., на стадии отбора подрядных организаций находится 67 домов на сумму 235,6 млн. руб. Плановая дата завершения ремонтных работ, при условии соблюдения подрядными организациями графика производственных работ – середина сентября текущего года.

На сегодняшний день выполнены работы в 8 домах, ведутся активные работы в 77 МКД по всей Республике.

И в заключении, хочется добавить, что система капитального ремонта относительно «молодая», в текущем году ей исполняется 6 лет, и, учитывая участие средств населения Республики, деятельность Регионального оператора и в дальнейшем будет протекать под пристальным вниманием контролирующих и надзорных органов. А результаты проверок, как и в настоящее время, будут широко освещаться. Что говорит, скорее, о прозрачности деятельности Фонда.