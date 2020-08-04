Фонд капремонта Якутии сменил адрес

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», деятельность которой направлена на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия) сменил фактический и юридический адреса.

Теперь офис организации располагается по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 32.

Платёжные реквизиты, адрес электронной почты и номера телефонов остались прежними.

Уважаемые собственники, Фонд капитального ремонта напоминает о том, что работает в дистанционном режиме и не осуществляет очный прием граждан. По всем вопросам вы можете воспользоваться удаленными сервисами – сайтом, электронной почтой, направляя обращения на электронный адрес press@fondkr.ru или получить консультацию по многоканальному номеру: +7(4112)319-014

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