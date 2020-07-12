Фонд капремонта Якутии проверил объекты в Ленске

За три дня в городе специалисты осмотрели фасады многоквартирных домов, ремонт лифта в одном из домов и приняли участие в совещании при заместителе главы Василии Козыреве со специалистами администрации и отдела ЖКХ Комитета имущественных отношений города.

Как отметил Афанасий Готовцев, главный инженер ФКР РС (Я), ремонт пяти многоквартирных домов в 2019 году проведен не на высоком уровне — это связано в том числе и с большой продолжительностью (120 дней) согласования проектов в Якутске и выбором подрядчика. На 2020 год запланирован капитальный ремонт 13 домов, но к сожалению, ситуация может повториться.

По итогам совещания представителями городской администрации внесено предложение для более эффективной работы в данном направлении, рассмотреть возможность осуществления контроля на этапах выполнения работ по ремонту с привлечением городских специализированных организаций.