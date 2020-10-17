Фонд капремонта Якутии принял участие в обсуждении закона об энергосбережении

Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия) принял участие в публичном обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон РС (Я) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в РС (Я)» в режиме видеоконференцсвязи, которое состоялось 15 октября в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Мероприятие провел председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов.

Основной целью законопроекта является создание правовой базы, которая позволит принять обязательства республики перед энергосервисными компаниями в части платы государства за коммунальные услуги в многоквартирных домах. Возврат средств в части обязательств республики планируется провести путем возникновения новых получателей субсидий в лице энергосервисных компаний наряду с организациями коммунального комплекса.

В качестве основного докладчика выступил заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов. Как отметил Виктор Романов, проведение энергоэффективных работ в многоквартирных домах, может существенно снизить потребность в проведении капитального ремонта и сократить плановые сроки проведения ремонта. Снижение потребления энергетических ресурсов приведет к снижению бюджетных расходов для организаций коммунального комплекса.



Заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов представил действие энергосервиса на примере одного дома села Борогонцы Усть-Алданского района, где экономия платы за отопление после энергосберегающих мероприятий составила 25%.

Отмечено, что привлекательность энергосбережения заключается в первую очередь в том, что в отсутствие или при дефиците бюджетных средств инвестор за счет привлечения внебюджетных источников производит работы, приводящие к снижению затрат на объектах генерации и объектах потребителей. На объектах учреждений бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) данная практика получила успешное развитие, за последние годы достигнута реальная экономия порядка 2 млрд. рублей.