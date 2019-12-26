Фонд капремонта Якутии информирует

При формировании региональной программы капитального ремонта в 2013 году было включено 6 885 многоквартирных домов согласно Указу президента Республики Саха (Якутия) от 30.12.2013 № 2433 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Срок действия программы определен на 30 лет – до 2043 года.

Ежегодно Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) проводит открытые электронные аукционы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Для участия в указанных аукционах допускается организация, включенная в реестр квалифицированных подрядных организаций согласно утвержденного Постановления правительства РФ от 01.07.2016 N 615 (ред. от 12.04.2019):

О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Принципами привлечения подрядных организаций являются:

а) доступность, безвозмездность и открытость информации о привлечении подрядных организаций, ее достоверность и полнота;

б) создание равных условий для участников предварительного отбора и участников электронных аукционов;

в) добросовестная конкуренция участников предварительного отбора и участников электронных аукционов;

г) профессионализм заказчика, осуществление его деятельности, деятельности специализированной организации на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок;

д) эффективное использование средств регионального оператора, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, и средств государственной поддержки на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания;

е) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в оказании услуг и (или) выполнении работ с требуемыми показателями цены, качества и надежности, необходимых для целей обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Для участия организаций в электронных аукционах на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов им необходимо в соответствии с указанным Постановлением войти в реестр квалифицированных подрядных, который ведет Министерство жилищного хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), как уполномоченный орган.