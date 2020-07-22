Фонд капремонта выиграл суд у недобросовестного подрядчика

НКО «Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия)» выиграл суд у недобросовестного подрядчика

22 июня 2020 года Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) удовлетворил иск НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» об обязании устранить недостатки результата работы.

В 2016 году ООО «Транзитстрой» выступал подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.14.

По условиям технического задания подрядчик должен был производить работы по капитальному ремонту крыши, устройства выходов на кровлю общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно Акта о приемке от 2016 года, работы были приняты, объект принят в эксплуатацию. Однако в последующем в ходе эксплуатации, были обнаружены недостатки выполненных работ.

Инспекторы Фонда капремонта не раз выезжали на объект и фиксировали нарушения строительных норм и требований к порядку проведения работы. Так же в адрес подрядной организации со стороны НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» направлялись уведомления, претензии с требованием устранить выявленные недостатки в рамках договора. Подрядчик на выявленные нарушения не реагировал и не устранял. Согласно Законодательству заказчик в праве предъявить требования связанные с недостатками результата работ обнаруженными после подписания акта о приемке, что и послужило основанием для дальнейшего обращения в судебные органы.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Фонд сообщает, что ведет претензионно-исковую работу, в рамках действующих договоров, с недобросовестными подрядными организациями.