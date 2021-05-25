Фонд капремонта выиграл суд против «Восточного экспресс банка»

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) направлено и выиграно дело о взыскании задолженности в Арбитражный суд Амурской области в отношении юридического лица

﻿Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) направлено и выиграно дело о взыскании задолженности в Арбитражный суд Амурской области в отношении юридического лица — АО «Восточный экспресс банк» в сумме 242 497,01 рублей.



Напоминаем, что в отношении физических лиц при задолженности по взносам свыше 4000 рублей также влечет за собой начало исковой работы. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации расходы по оплате госпошлины, оплаченные Истцом при подаче заявления в суд, взыскиваются с Ответчика – должника. Собственник жилья, оплативший задолженность по взносам на капитальный ремонт по квитанции, после получения судебного приказа или решения суда, все же обязан оплатить государственную пошлину.