03.06.2021
14:43
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Судебная хроника

Фонд капремонта выиграл дело у подрядчика

Арбитражный суд РС(Я) именем Российской Федерации рассмотрев в судебном заседании по исковому заявлению НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)» вынес решение по делу в отношении ООО «Арсылан» об устранении за свой счёт и своими силами недостатки по ремонту крыши. 

Суд также обязал в течение месячного срока со дня вступления решения суда в законную силу устранить недоставки работ, а именно: заменить кровельное покрытие полностью в многоквартирном доме: г. Покровск, ул. Таежная, дом 3. 

Устранение недостатков должны быть завершены до 19 июня.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)
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