Фонд капремонта выиграл дело у подрядчика

Арбитражный суд РС(Я) именем Российской Федерации рассмотрев в судебном заседании по исковому заявлению НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)» вынес решение по делу в отношении ООО «Арсылан» об устранении за свой счёт и своими силами недостатки по ремонту крыши.

Суд также обязал в течение месячного срока со дня вступления решения суда в законную силу устранить недоставки работ, а именно: заменить кровельное покрытие полностью в многоквартирном доме: г. Покровск, ул. Таежная, дом 3.

Устранение недостатков должны быть завершены до 19 июня.