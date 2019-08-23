Фонд капремонта встретился с жителями дома по ул. Дзержинского

Неоднократно в своих публикациях мы говорили о важности допуска в жилые помещения для проведения плановых работ по капитальному ремонту.

Работу с собственниками необходимо проводить регулярно и правомерно, поэтапно разъясняя ответственность и последствия недопуска.

Так, в доме по адресу: ул. Дзержинского, д. 3, состоялась встреча с собственниками жилых помещений сотрудников Фонда капитального ремонта, представителей СЭГХ, Управляющей компании ЖКХ «Строительное» и представителей подрядчика «Сахастройбетон», который должен провести работы по ремонту систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения в указанном доме.

И если с работами по электроснабжению, проводимыми вне жилых помещений у подрядчика нет проблем, то с внутриквартирными системами возникают сложности.

Важно помнить так же, что если собственники жилья будут препятствовать своевременному выполнению работ, не допуская подрядчиков в помещения дома или к строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию, срок завершения этих работ может быть перенесен на более поздний период путем внесения изменений в Региональную программу капитального ремонта.

В результате встречи сторонам удалось достичь согласия. Многие собственники благодаря прямому диалогу с представителями Фонда пересмотрели решение о допуске и приняли положительное решение.

Если Вы хотите пригласить представителей Фонда капитального ремонта на общее собрание собственников по вопросу капитального ремонта, задать вопросы и получить исчерпывающую информацию, обращайтесь по телефону: 40-50-64 или оставляйте заявку-приглашение на электронную почту press@fondkr.ru