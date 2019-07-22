Фонд капремонта: вести с «полей»

Мы продолжаем освещать ход работ по капитальному ремонту.

В рамках капитального ремонта системы водоотведения в доме по адресу: Жатай, ул. Северная, д. 27 подрядная организация «Оникс» заменила наружные выводы на стальной трубопровод, установила ревизионные отверстия, а так же провела замену стояков. Кроме того, устаревшая, стальная система отопления была заменена на пластик.

В доме по указанному адресу, на первом этаже располагается магазин, поэтому все необходимые работы на уровне первого этажа и цоколя были проведены без препятствий, а вот что касается замены стояков, тут подрядчик снова столкнулся с проблемой недопуска в жилые помещения.

Уважаемые собственники! Фонд капитального ремонта призывает Вас к сотрудничеству! Перед началом работ на подъезде размещаются информационные таблички, со сроками и видами проводимых работ. Своевременный допуск в жилое помещение залог проведения ремонта в установленный срок!