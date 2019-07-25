Фонд капремонта: В Якутии действуют меры господдержки на оплату коммунальных услуг

В Якутии действуют меры государственной поддержки на оплату коммунальных услуг, в том числе и по капитальному ремонту.

Граждане, чьи расходы на ЖКУ составляют более 15% от общего дохода семьи, могут обратиться в республиканское агентство субсидий для получения компенсации. Одиноко проживающие, неработающие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше имеют право на компенсацию в размере 50% и 100% оплаты за капитальный ремонт соответственно. С 1 января текущего года право на эту льготу получают также семьи пенсионеров достигших 70 летнего возраста, проживающие с инвалидами I и II группы. Ветераны и участники ВОВ, ветераны труда, реабилитированные лица, граждане подвергшиеся радиационному облучению. Многодетные семьи.

Законом предусмотрено освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт в следующих случаях:

Если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу Если жильцы дома формировали фонд капремонта самостоятельно на специальном счете без участия регионального оператора. Если часть работ по капитальному ремонту выполнена самостоятельно без привлечения бюджетных средств и средств регионального оператора до срока проведения ремонта, предусмотренного региональной программой – средства в размере стоимости оказанных услуг засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов. Не оплачиваются взносы собственниками квартир в домах, не внесенных в региональную программу

ВАЖНО!

Законом Республики допускается отсрочка или «каникулы» для жителей новостроек. Если дом попал в программу уже после ее утверждения, при очередной актуализации, то срок начала сбора взносов откладывается на 5 лет. Но не с момента сдачи дома, а с даты включения дома в актуализацию программы. Проще говоря, на дома, введенные в эксплуатацию после 01.07.2015 года распространяется правило 5-ти летних «каникул».