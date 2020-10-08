08.10.2020
14:15
141
Экономика
Фонд капремонта сделал подрядчикам напоминание
8 октября Фонд капремонта РС(Я) провел еженедельное совещание с подрядными организациями и представителями страховой компании. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи.
На повестке одним из главных вопросов был порядок предоставления услуг по страхованию проводимых работ подрядчиками, установленных сроков оплат и стоимости услуг.
Фонд капремонта напомнил подрядчикам о том, что все работы по капитальному ремонту должны проводиться качественно и сдаваться в установленные сроки сроки. При нарушении сроков завершения работ будут предприниматься соответствующие меры, в том числе применение штрафных санкций.
Фото: Фонд капремонта РС(Я)
Источник: Фонд капремонта РС(Я)
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