Фонд капремонта сделал подрядчикам напоминание

8 октября Фонд капремонта РС(Я) провел еженедельное совещание с подрядными организациями и представителями страховой компании. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

На повестке одним из главных вопросов был порядок предоставления услуг по страхованию проводимых работ подрядчиками, установленных сроков оплат и стоимости услуг.

Фонд капремонта напомнил подрядчикам о том, что все работы по капитальному ремонту должны проводиться качественно и сдаваться в установленные сроки сроки. При нарушении сроков завершения работ будут предприниматься соответствующие меры, в том числе применение штрафных санкций.