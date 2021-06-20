20.06.2021
17:11
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Общество

Фонд капремонта разместил инфобилборды в Нерюнгри

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения прозрачности деятельности и усиления информационно-разъяснительной работы, при поддержке Администрации МО «Нерюнгринский район» разместили информационные  билборды в г. Нерюнгри.

Выражаем благодарность Администрации  МО «Нерюнгринский район» за поддержку и предоставление социальных билбордов.

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Республики Саха (Якутия)
Источник: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Республики Саха (Якутия)
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