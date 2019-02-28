Фонд капремонта проводит акцию «Год без хлопот»

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) проводит акцию «Год без хлопот». Призовой фонд – Денежный приз размером 20 000 рублей.

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия: 1.Оплатить в период Акции взносы на капитальный ремонт по декабрь 2019 года включительно, а также задолженность, имеющуюся на дату начала Акции (в случае наличия), но не менее 5 000 рублей за помещение.

Оплату необходимо произвести через сайт Фонда www.fondkr.ru.

Участники акции – физ. лица, собственники помещений многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта.

ПЕРИОД АКЦИИ: С 01 по 31 МАРТА 2019 г. ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН ОРГАНИЗАТОРОМ «10» апреля 2019г.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (4112) 40-50-45, 40-50-46. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСОВ press@fondkr.ru