Фонд капремонта проверил, хорошо ли идет работа

11 июня Фонд капремонта РС (Я) совместно с министерством ЖКХ и Э РС (Я) провели осмотр многоквартирных домов по ул.Дзержинского, 22 и 22/1, где прямо сейчас ведутся работы по капремонту.

Подрядная организация ООО «Дуолан Строй» ведёт работы по утеплению и ремонту фасада, фундамента, остеклению балконов, замене окон в подъезде.

Также будут проведены работы по входной группе: замена входных дверей, перил и ремонт ступеней.

На сегодняшний день по городу Якутску контракты заключены на выполнение 168 видов работ по капремонту в 79 многоквартирных домах.