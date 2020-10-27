27.10.2020
09:57
182

Экономика

Фонд капремонта отвечает на самый популярный вопрос

Как получить справку об отсутствии задолженности за капитальный ремонт МКД?

Этот вопрос является самым популярным у собственников помещений. Получить справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт можно дистанционно.

Для этого необходимо направить на электронную почту fin@fondkr.ru или почтой России по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 32. следующие документы:
1.      Заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности
2.      Согласие на обработку персональных данных
3.      Паспорт собственника;
4.      Документ, подтверждающий право собственности;
5.      Доверенность в случае представления интересов собственника.
Справка об отсутствии задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества предоставляется при поступлении полного пакета документов в течение 1 дня.
По всем вопросам можно получить консультацию по многоканальному номеру: +7(4112)319-014, дополнительный номер для связи с отделом по работе с собственниками — *130#, *131#.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх