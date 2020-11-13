Фонд капремонта объявляет акцию «Счастливая 1000»

С 13 ноября НКО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) объявляет начало предновогодней акции «Счастливая 1000» с суперпризами iPhone SE 2020.

Акция продлится до 13 декабря 2020 года включительно. Для участия необходимо оплатить в период Акции взносы на капитальный ремонт по декабрь 2020 года включительно, а также задолженность, имеющуюся на дату начала Акции (в случае наличия), но не менее 1000 рублей за помещение.

Участники — физические лица, являющиеся собственниками помещений многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), формирующие фонд капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора.

Для участия в Акции необходимо выполнить следующее условия:

1). Отправить скан, скриншот кассового чека и профиль участника в Instagram на электронный адрес: aktsiya_fkr@mail.ru

2). Подписаться на Instagram Фонда — @fondkr.ykt.

3). Поставить лайк под данным постом.

3). Отметить 2-х друзей в комментариях.

4). Каждому участнику присваивается номер и направляется в его профиль на Instagram.

Подведение итогов состоится 18 декабря 2020г., 17 часов 00 минут в прямом эфире на странице @fondkr.ykt.

Определение Победителей Акции, осуществляется посредством генератора случайных чисел среди участников, выполнивших все условия Акции. По итогам проведения Акции будет определено два победителя, которые получат новенькие IPhone SE 2020.

С положением акции можно ознакомиться на сайте fondkr.ru (http://fondkr.ru/1850-akciya-schastlivaya-1000.html)

А также получить информацию по (4112) 31-90-14*130#, электронная почта для направления вопросов: press@fondkr.ru