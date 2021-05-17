Фонд капремонта обновил свой сайт
Сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я) fondkr.ru начал работу после полного обновления.
Новый сайт — это усовершенствования, которыми мы с радостью поделимся с Вами:
— Новый удобный дизайн;
— Быстрый поиск необходимой информации;
— Вход со всех устройств;
— Версия для слабовидящих;
Также вы можете:
- Зарегистрироваться в личном кабинете и просматривать состояние лицевого счета, наличие задолженности и др.
- Найти всю актуальную информацию, ответы на самые часто задаваемые вопросы, свежие новости, контактные данные отделов Фонда.
- Оплатить взносы онлайн на сайте, быстро, надежно и без комиссий.
- Получить необходимые справки, скачать с сайта все необходимые бланки для заявлений (об отсутствии задолженности, на возврат, на реструктуризации и др.).
Следите за нашими новостями на нашем новом сайте fondkr.ru!
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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