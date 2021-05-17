Фонд капремонта обновил свой сайт

Сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я) fondkr.ru начал работу после полного обновления. Новый сайт — это усовершенствования, которыми мы с радостью поделимся с Вами:

— Новый удобный дизайн;

— Быстрый поиск необходимой информации;

— Вход со всех устройств;

— Версия для слабовидящих; Также вы можете: Зарегистрироваться в личном кабинете и просматривать состояние лицевого счета, наличие задолженности и др.

Найти всю актуальную информацию, ответы на самые часто задаваемые вопросы, свежие новости, контактные данные отделов Фонда.

Оплатить взносы онлайн на сайте, быстро, надежно и без комиссий.

Получить необходимые справки, скачать с сайта все необходимые бланки для заявлений (об отсутствии задолженности, на возврат, на реструктуризации и др.). Следите за нашими новостями на нашем новом сайте fondkr.ru!

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)

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