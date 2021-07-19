Фонд капремонта напоминает

В 2012-м году в Жилищный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым собственники помещений, расположенных в многоквартирных домах обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. Сбор средств начался с июля 2014-го года. Уплата взносов на капремонт наряду с другими коммунальными платежами является обязательной, т.е. каждый собственник обязан принимать участие в накоплении средств на капитальный ремонт своего дома.

В региональную программу включены все многоквартирные дома, расположенные Республики Саха (Якутия), кроме признанных аварийными и нецелесообразными для проведения капитального ремонта в виду физического износа основных конструктивов свыше 70%.

Таким образом, взнос на капитальный ремонт – это не право собственника, а его обязанность, в связи с чем отказаться от уплаты взносов за капитальный ремонт невозможно.

В случае неоплаты взносов за капитальный ремонт Вам будут начислены пени, а также могут быть взыскаться в судебном порядке, что повлечет для Вас дополнительные расходы.

Оплата задолженности и текущего начисления по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах может быть произведена следующими способами:

* в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;

* в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);

* через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;

* в отделениях ФГУП «Почта России»;

* в кассах ООО «РКЦ ЖКХ»;

* в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;

* через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;

* через мобильное приложение «Квартплата+»

* через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;

* через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата онлайн», «Личный кабинет».