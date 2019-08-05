05.08.2019
15:10
92Экономика
Фонд капремонта многоквартирных домов Якутии приглашает на день открытых дверей
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Республики Саха (Якутия) приглашает на день открытых дверей 9 августа 2019 года.
Все желающие смогут лично пообщаться с руководством Фонда, задать вопросы специалистам на тему капитального ремонта общего имущества по конкретным домам, уточнить размер взноса, порядок начислений, получить информацию об имеющейся задолженности, а так же о порядке заключения соглашений о реструктуризации.
Кроме того, специалисты расскажут о порядке отбора подрядных организаций, особенностях проведенных работ, важных правилах приема многоквартирного дома после капитального ремонта.
Место проведения: ул. Октябрьская, 20/1а , 2 этаж (финансовый отдел) 3 этаж (технический отдел, руководство)
Источник: «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Республики Саха (Якутия)
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