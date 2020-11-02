Фонд капремонта информирует
Фонд капремонта РС(Я) продлил приостановку приема граждан до 30 ноября
НКО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в связи с ростом заболевания граждан коронавирусной инфекцией (COVID-19) и продлением режима ограничительных мер продолжает работать в удаленном формате, до особого распоряжения. Приостановлен личный прием граждан и представителей организаций.
❕Прием входящей корреспонденции осуществляется посредством почтовой связи по адресу: 677018, г. Якутск, ул. Чепалова д.32, по электронной почте Фонда — press@fondkr.ru, а также через бокс для приема входящей бумажной корреспонденции, расположенный на воротах по вышеуказанному адресу.
❕ Получить консультацию можно по единому многоканальному номеру: 8(4112)319-014.
Внутренние номера специалистов:
— Отдел по работе с собственниками доп. *130#, *131#
— Юридический отдел доп. *133#
— Производственно-технический отдел *113#
— Отдел анализа *108#
+7 (999) 174-67-82