Фонд капремонта информирует

Фонд капремонта РС(Я) продлил приостановку приема граждан до 30 ноября

НКО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в связи с ростом заболевания граждан коронавирусной инфекцией (COVID-19) и продлением режима ограничительных мер продолжает работать в удаленном формате, до особого распоряжения. Приостановлен личный прием граждан и представителей организаций.



❕Прием входящей корреспонденции осуществляется посредством почтовой связи по адресу: 677018, г. Якутск, ул. Чепалова д.32, по электронной почте Фонда — press@fondkr.ru, а также через бокс для приема входящей бумажной корреспонденции, расположенный на воротах по вышеуказанному адресу.



❕ Получить консультацию можно по единому многоканальному номеру: 8(4112)319-014.

Внутренние номера специалистов:



— Отдел по работе с собственниками доп. *130#, *131#



— Юридический отдел доп. *133#



— Производственно-технический отдел *113#



— Отдел анализа *108#