Фонд капремонта информирует

В 2021 году в п. Депутатский Усть-Янского улуса Фонд капремонта объявил аукцион на проведение капремонта в 15 многоквартирных домах.



В результате аукциона Фондом заключены договора с двумя подрядными организациями ООО «Дуолан Строй» и ООО «БЭКСЭК» на оказание услуг и выполнение работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Между Фондом и подрядной организацией ООО «Дуолан строй» заключены Договора РТС214А200158 от 01.02.2021г. и РТС214А200158 от 01.02.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши системы водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения в 10 многоквартирных домах, расположенных по адресу: РС (Я), Усть- Янский улус, п. Депутатский, мкр. Арктика, д. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 и 26.





Также, с подрядной организацией ООО «БЭКСЭК» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши, системы водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения в 5 многоквартирных домах, расположенных по адресу: РС (Я), Усть- Янский улус, п. Депутатский, мкр. Арктика, д. 1, 5, 10, 11 и 24



Работы подрядной организацией ООО «Дуолан Строй» начаты с середины мая 2021 г. На сегодняшний день завершены и приняты комиссией работы по капремонту системы электроснабжения и водоотведения в 9 домах и завершаются работы по капремонту крыши в 3 домах и системы теплоснабжения в 8 домах. План по завершению оставшихся видов работ, согласно утвержденному графику, стоит на август месяц. Работы были приняты без замечаний со 100% доступами в помещениях собственников (квартир).





Также, подрядной организацией ООО «БЭКСЭК» 1 июня 2021 г. начаты работы согласно графикам в 2 домах по адресам: мкр. Арктика, д. 1 и 5 (ремонт системы водоотведения).