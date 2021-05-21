Фонд капремонта информирует

ООО «Якутская газовая компания» согласно Договора РТС214А200069 от 20.04.2020 года с НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» завершила работы по капитальному ремонту газоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Ярославского, д. 30, корп. 2.





19 мая состоялась приёмочная комиссия работ в составе представителей НКО «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», Округ Октябрьский, УК ООО ЖКХ Губинский. В ходе приемки были проверены качество выполненных работ, по результатам проверки замечаний и (или недостатков) не выявлено.



На сегодняшний день, по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Ярославского, д. 30, корп. 2 подача газоснабжения возобновлена.