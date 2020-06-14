Фонд капремонта дома: спецсчет или региональный оператор?

Собственники помещений в многоквартирных домах в Республике Саха (Якутия) могут выбрать как формировать фонд капремонта: на специальном счете конкретного дома или на счете регионального оператора.

Перечень услуг/работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома установлен Жилищным кодексом РФ:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации;

— ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыши;

— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

— ремонт и утепление фасада с установкой новых дверей и окон в подъезде,

— ремонт фундамента многоквартирного дома,

— установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов.

Могут выполняться как отдельные виды работ, так и комплексный ремонт.

Законом Республики Саха (Якутия) в капремонт включены работы по ремонту балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков входных крылец, ремонту или замене входных наружных дверей, наружных световых фонарей, окон и балконных дверей в местах общего пользования, ремонт водоотводящих устройств, расположенных в пределах границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Собственники могут принять решение увеличить размер взноса и расширить перечень работ, которые можно провести по капитальному ремонту. Например, повысить энергоэффективность дома и снизить свои расходы на коммунальные ресурсы.

Способы формирования фонда капитального ремонта:

Существуют два способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома: на специальном счете или на счете Регионального оператора.

Для того чтобы оформить спецсчет на дом, собственники должны принять соответствующее решение на общем собрании жильцов. Также собственникам нужно:

1. определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть меньше минимального размера взноса, установленного в регионе,

2. определить владельца специального счета, и кредитную организацию, в которой он будет открыт. Кредитная организация должна соответствовать требованиям к надежности, предусмотренным в Жилищном кодексе РФ.

Владельцем специального счета может быть ТСЖ, жилищный кооператив или управляющая компания, осуществляющая управление многоквартирным домом или Региональный оператор. Физическое лицо (конкретный человек) не может быть владельцем спецсчета.

Кредитная организация отвечает за целевое расходование средств и отслеживает, чтобы деньги расходовались именно на цели капитального ремонта.

Если собственники квартир не хотят участвовать в управлении домом, то деньги, по умолчанию, будут перечисляться на счет Регионального оператора, который отвечает за ремонт многоквартирных домов в Якутии.

В республике Региональный оператор создан в форме некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия)».

Особенности способов:

Региональная программа капитального ремонта устанавливает очередность проведения капремонта во всех многоквартирных домах. Поэтому счет Регионального оператора незаменим для собственников домов, которым капитальный ремонт требуется в ближайшее время, поскольку дом может быть отремонтирован еще до того, как жильцы соберут нужную сумму.

Каждый житель Якутии может ознакомиться с Региональной программой на официальном сайте Фонда по ссылке: http://fondkr.ru/main/6-regionalnaya-programma-kapitalnogo-remonta-obschego-imuschestva-v-mnogokvartirnyh-domah-raspolozhennyh-na-territorii-respubliki-saha-yakutiya.html

Средства, которые собственники оплачивают Фонду, идут исключительно на проведение капремонтов. Даже содержание Регионального оператора осуществляется за счет средств регионального бюджета РС(Я) — ни одна копейка из платежей граждан не тратится ни на что, кроме ремонта.

Спецсчет — это возможность жильцов самостоятельно управлять содержанием своего дома. Собственники сами решают, как копить и на что расходовать средства: какие работы производить и в какие сроки.

На специальном счете собираются средства собственников одного конкретного дома. И, если денег на специальном счете достаточно, то жильцы могут провести ремонт в более ранние сроки.

Самое важное при открытии спецсчета – это ответственное отношение всех жильцов к формированию фонда капремонта. Собственникам предстоит самостоятельно вести бухгалтерию и заключать через электронные торги договор с подрядной организацией для проведения работ по капремонту. Таким образом, все собственники отвечают за распоряжение средствами, решение по их расходованию средств принимается на собрании собственников дома.

Даже если граждане занимаются формированием фонда самостоятельно, они всегда могут обратиться за консультацией к Фонду капремонта РС(Я).

Региональный оператор разъяснит как оформить документы, какие требования предъявлять подрядчикам, как правильно составить и оформить договоры с подрядными организациями.

Собственники в любой момент могут открыть свой спецсчет и перевести накопления на него. Для этого необходимо 2/3 голосов. Фонд капремонта РС(Я) подскажет как это правильно сделать.

Отметим, что Минстрой РФ рекомендует жильцам открывать спецсчета для формирования фонда капремонта и активно участвовать в управлении своим домом.