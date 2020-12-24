Фонд капремонта: До окончания акции «Прощеные дни» осталось 7 дней

До 31 декабря 2020 года, при погашении задолженности по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а также начисления по взносам на капитальный ремонт за текущий месяц в период проведения акции, начисление пени за своевременную оплату взносов не производится. Собственники помещений, выполнившие данное условие акции, также освобождаются от ранее начисленных, но неоплаченных пени.

Участники акции: собственники многоквартирных домов (физические и юридические лица), расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания (ведется исполнительное производство службой судебных приставов по Республики Саха (Якутия), а также заключены соглашения о реструктуризации.

Оплата задолженности и текущего начисления по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах может быть произведена следующими способами:

в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;

в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);

через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;

в отделениях ФГУП «Почта России»;

в кассах ООО «РКЦ ЖКХ»;

в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;

через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;

через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;

через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн»;

Приложение «Кварплата+»

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