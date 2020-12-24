24.12.2020
11:56
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Экономика

Фонд капремонта: До окончания акции «Прощеные дни» осталось 7 дней

До 31 декабря 2020 года, при погашении задолженности по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а также начисления по взносам на капитальный ремонт за текущий месяц в период проведения акции, начисление пени за своевременную оплату взносов не производится. Собственники помещений, выполнившие данное условие акции, также освобождаются от ранее начисленных, но неоплаченных пени.

Участники акции: собственники многоквартирных домов (физические и юридические лица), расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания (ведется исполнительное производство службой судебных приставов по Республики Саха (Якутия), а также заключены соглашения о реструктуризации.

Оплата задолженности и текущего начисления по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах может быть произведена следующими способами:

  • в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;
  • в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);
  • через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;
  • в отделениях ФГУП «Почта России»;
  • в кассах ООО «РКЦ ЖКХ»;
  • в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;
  • через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;
  • через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;
  • через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн»;
  • Приложение «Кварплата+»

Дополнительная информация по тел: 319-014 (доп. *130#)

mail:press@fondkr.ru

Instagram: @fondkr.ykt

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
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