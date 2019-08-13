Фонд капитального ремонта провел день открытых дверей

09.08.2019 года в Фонде капитального ремонта состоялся День открытых дверей. Благодаря масштабному афишированию, на мероприятие удалось привлечь большое количество собственников.

Граждане, в чьей собственности имеются жилые помещения в многоквартирных домах познакомились с сотрудниками Фонда и лично задавали актуальные вопросы.

Специалисты регионального оператора в непрерывном режиме провели большое количество консультаций по вопросам о сроках проведения работ по капитальному ремонту в конкретных домах, видам работ, а так же сверкам оплат и имеющейся задолженности. Так же посетителей интересовали действующие на территории Республики меры социальной поддержки (льготы и компенсации) по взносам за капитальный ремонт и все возможные способы оплаты взносов.

С пожеланиями о надлежащем контроле качества проводимых работ горожане обратились к руководству Фонда, которые, в свою очередь, заверили жителей в проведении текущих и экстренных проверок по текущим объектам.

Собственники отдельных домов подходили коллективно. Это дома, капитальный ремонт в которых является нецелесообразным, иными словами, дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Сотрудники Фонда дали исчерпывающую консультацию в рамках своих компетенций и рекомендовали обратиться в соответствующие инстанции.

Хочется особо отметить положительное отношение собственников к системе капитального ремонта, их живой интерес к работе регионального оператора и возрастающий уровень ответственности. Мероприятие в очередной раз показало, что достичь слаженной и прозрачной работы в направлении капитального ремонта возможно лишь при наличии прямого диалога и постоянного взаимодействия Фонда и собственников.