Фонд капитального ремонта поздравил многодетную семью Грищенко

«Дети — наше богатство»: Фонд капитального ремонта РС (Я) поздравил многодетную семью Грищенко с Днем защиты детей.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Коллектив Фонда капитального ремонта Якутии поздравил многодетную семью Грищенко, в которой воспитывается 9 детей.

В этом году старшему сыну исполнится 18 лет, а младшему скоро будет три года. На большом участке растут цветы, посажены огурцы, а в дальнейшем семья планирует увеличить огородные поля.

«Я сама выросла в многодетной семье, в детстве присматривала не только за своими, но и за всеми соседскими ребятишками, — рассказывает мама большого семейства Александра. — А теперь в нашей семье три девочки и шестеро парней. Растут не по дням, а по часам. Мы стараемся привить в детях чувство справедливости, передать дух правды и надеемся, что вырастим хороших людей».

У Грищенко еще есть четыре собаки и две кошки — всем найдется место в этой большой и дружной семье.

Первый заместитель генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов РС (Я)» Гаврил Сивцев от имени коллектива поздравил семью и вручил им подарки ко Дню защиты детей:

— Семья Грищенко — пример, достойный уважения. Мы видим, какая у них сложилась теплая и уютная атмосфера, какие у них яркие и активные дети, и понимаем, что основа всего этого — крепкая семья и любящие родители. Дети — наше богатство, и обязанность взрослых состоит в том, чтобы обеспечить им все условия для счастливого беззаботного детства. Поздравляем всех с Днем защиты детей, желаем счастья, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. Пусть каждый ребенок будет окружен любовью и заботой!