Фомин день 2019 — приметы 19 октября

19 октября православные христиане отмечают память апостола Фому.

Известный фразеологизм «Фома неверующий» (или «Фома неверный»), который употребляют для именования человека, которого сложно в чём-либо убедить, связан с одним из эпизодов Евангелия от Иоанна: апостол Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим.

В народном календаре 19 октября известен как Фомин день. Другие названия дня: «Фома», «Фома Хлебник» и «Фома Неверный».

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов продовольствия, рассчитывали, как расходовать запасы до весны. «Рад Фома, что велика крома» — говорили в этот день.

Фомин день — приметы