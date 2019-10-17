18.10.2019
01:51
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Народный календарь

Фомин день 2019 — приметы 19 октября

19 октября православные христиане отмечают память апостола Фому.

Известный фразеологизм «Фома неверующий» (или «Фома неверный»), который употребляют для именования человека, которого сложно в чём-либо убедить, связан с одним из эпизодов Евангелия от Иоанна: апостол Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим.

В народном календаре 19 октября известен как Фомин день. Другие названия дня: «Фома», «Фома Хлебник» и «Фома Неверный».

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов продовольствия, рассчитывали, как расходовать запасы до весны. «Рад Фома, что велика крома» — говорили в этот день.

Фомин день — приметы

  • Если стоит безветренная погода – жди похолодания.
  • Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
  • Прилетели северные птицы – жди ранних холодов.
  • На Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб.
  • Фома ломит закрома, все бери задарма.
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