Фомин день 2019 — приметы 19 октября
19 октября православные христиане отмечают память апостола Фому.
Известный фразеологизм «Фома неверующий» (или «Фома неверный»), который употребляют для именования человека, которого сложно в чём-либо убедить, связан с одним из эпизодов Евангелия от Иоанна: апостол Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим.
В народном календаре 19 октября известен как Фомин день. Другие названия дня: «Фома», «Фома Хлебник» и «Фома Неверный».
К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов продовольствия, рассчитывали, как расходовать запасы до весны. «Рад Фома, что велика крома» — говорили в этот день.
Фомин день — приметы
- Если стоит безветренная погода – жди похолодания.
- Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
- Прилетели северные птицы – жди ранних холодов.
- На Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб.
- Фома ломит закрома, все бери задарма.
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