Традиционный республиканский фольклорный фестиваль «Өбүгэ быстыбат ситимэ» состоялся восьмой раз. Этот фестиваль, как одна из форм живой культуры, позволяет ощутить подлинную атмосферу носителей уникальной традиционной культуры. Является одним из самых массовых и представительных фестивалей в развитии народного творчества. С каждым годом расширяется география и количество участников фестиваля, в этом году с 16 улусов республики и г. Якутска, Вилюйска приняли участие около 1000 детей и взрослых, что свидетельствует о возрастании интереса к народным традициям. Выступление исполнителей оценивала компетентное жюри: в лице А.Е.Захаровой, председателя, к.ф.н., руководителя Центра нематериального культурного наследия народов РС (Я) и членами жюри: Н.Е. Жиркова, В.В. Обоюковой, Л.Е. Шишигиной и Е.Н. Протодьяконовой.

Фестиваль-конкурс состоялся по четырем жанрам традиционной культуры: хомус, тойук, чабыргах и народная песня.

За последние годы игра на хомусе стало неотъемлемой частью массовой культуры в республике и это сразу видно из выступления участников фестиваля. Особенно большой восторг зрителей и жюри получили ансамбли «Сарыал» с. Борогонцы Усть-Алданского улуса Мегино-Кангаласского улуса под руководством Г.П. Петровой, «Чэмчуунэ» Верхневилюйского улуса, рук. М.В. Хобусарова (г. Якутск), «Арылхан» рук. Е.В. Платонова, среди взрослых трио «Арчы» Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова, рук. А.Н. Семенов, трио «Хомусчаан» с. Дьөккөн Вилюйского улуса, рук. А.И. Дмитриев, группа «Кэрэли» из Томпонского улуса, рук. Л.М. Борисова и т.д. данные коллективы стали лауреатами фестиваля. Можем сказать традиционное исполнение на хомусе возвращается на исконное место.

Жанр тойук. Каждый улус имеет своеобразную технику исполнения. Исконно тойук пел один человек — это индивидуальный вид песенного творчества, петь тойук стали группами, с целью привлечения участников в фольклорный ансамбль. Руководителями коллективов в основном работают молодые исполнители. Им высказаны конкретные предложения членами жюри по обучению тойуку.

В этом жанре члены жюри высказали свои предложения для руководителей коллективов, наметили проведение семинара.

Среди взрослых прекрасно исполнила тойук, известная исполнительница тойук из с. Верхневилюйск Айталина Мойтохонова, Туяра Алексеева, Аксинья Степанова и студенты Колледжа культуры и искусств по руководством М.Н. Винокурова.

Жанр чабыргах до недавнего времени был как исчезающий жанр, сейчас стал одним из распространенных видов устного народного творчества. В этом фестивале особенно ярко показались дети школьного возраста и взрослые. Талантливые руководители за восемь лет проведения фестиваля занимают призовые места, они основательно и системно работают над развитием этого жанра.

Самый распространенный жанр на современном этапе — это народная песня, но и этот жанр почувствовал веяние времени, и мелодика, и стиль исполнения.

Открытием и победителями по жанрам и возрастным категориям Республиканского фестиваля стали:

Дошкольники — Чабырҕах — Групповое исполнение

1 м. Д/с №37 «Эрэлчээнэ». Усть-Алданский улус. с. Чэриктэй. Рук. Сыроватская Зинаида Алексеевна, Румянцева Интерна Васильевна.

2 м. Фольклорная группа «Кыымчаан». Центр развития детства (ЦРД), д/с №26 «Кустук». Поликарпова Октябрина Семеновна, Ядреева Сахая Николаевна.

3 м. «Дьэргэлгэн». Намский улус. с.Хамагатта, ЦРД, д/с «Сарыал». Рук. Дьяконова С.П., Никитина Р.Н., Андреева С.Д.

Номинации:

Фольклорная группа «Ситим». с. Хатассы. Центр детского творчества. Рук. Старкова Вера Никитична. Фольклорная группа «Чуораан». Усть-Алданский улус. с. Хоногор. Рук. Васильева Анна Васильевна. Фольклорная группа «Сулусчааннар». Вилюйский улус. с. Чинэкэ, д/с «Сулусчаан». Рук. Семенова Анна Дмитриевна. Фольклорная группа «Ыллыкчаан». Мегино-Кангаласский улус. с. Техтюр., д/с «Мичил». Рук. Верховцева Айталина Николаевна. Фольклорная группа «Көмүс дорҕоон». г. Якутск, д/с «Мичээр». Рук. Захарова Анна Елисеевна. Фольклорная группа «Кыымчаан». Мегино-Кангаласский улус. п. Нижний-Бестях, д/с «Сказка». Рук. Герасимова мария Егоровна.

Индивидуальное исполнение:

1 м. Сергеева Арина. г.Якутск, д/с «Кэнчээри». Рук. Петрова Саргылана Ильинична, Федорова Галина Федоровна.

2 м. Стручков Саша. Намский улус. с. Нам, д/с №4 «Чэчир». Рук. Сыроватская Саргылана Михайловна.

2 м. Платонова Аня. г. Якутск, д/с «Мичээр». Рук. Захарова Анна Елисеевна.

3 м. Белоусов Архип. Намский ул. с. Нам, д/с №11 «Сулусчаан». Рук. Скрябина Л.С., Олесова Н.Ф.

Номинации:

Никонова Кира. Намский улус. с. Нам, д/с «Чэчир». Рук. Сыроватская Саргылана Михайловна. Никифорова Санаайа. Хангаласский улус. с. Ой, д/с «Чуораанчык». Рук. Ефимова Аксинья Ивановна, Егорова Мария Аркадьевна. Копырин Сандар. Детская группа «Лингва» ЦОиО «Сосновый Бор» РС (Я). Тимофеева Ирина. Детская группа «Лингва» ЦОиО «Сосновый Бор» РС (Я). Адамов Дьулустаан. Амгинский улус. с.Алтан. Рук. Адамова Матрена Саввична.

Народная песня — Групповое исполнение

1 м. Фольклорная группа «Чобуо чуораан». Хангаласский улус. с.Ой, д/с №33 «Чуораанчык». Рук. Матвеева Оксана Прокопьевна, Никифорова Анфиса Петровна.

2 м. Фольклорная группа «Ньургуґун». г. Якутск. детский сад «Радуга». Рук. Колесова Саргылана Лазаревна, Заболоцкая Надежда Александровна, Атласова Евдокия Дмитриевна.

3 м. Фольклорная группа «Кыталыктар». Чурапчинский улус. д/с «Кыталык». Рук. Кузьмина Наталья Егоровна.

Номинации:

Фольклорная группа «Дьэргэлгэн». Намский улус. с. Хамагатта. д/с «Сарыал». Рук. Дьяконова С.П., Никитина Р.Н., Андреева С.Д. Ларионова Д., Устинова Н. Амгинский улус, с. Эмис. Рук.Ноговицына Ирина Ивановна, Новгородова Мавра Юрьевна. Фольклорная группа «Чуораан». Усть-Алданский улус. с. Хоногор, школа-сад им. С.С. Васильева Васильева А.В. Фольклорная группа «Иэхэй». г. Якутск, д/с №86 «Колокольчик». Рук. Ананьева Мираслава Алексеевна, Игнатьева Раиса Ивановна.

Индивидуальное исполнение

1 м. Белолюбская Сайыына. Усть-Алданский улус. с.Хомустаах, д/с №5 «Күнчээн». Рук. Готовцева С.И.

2 м. Семенов Петя. г. Якутск, д/с «Парус». Рук. Кудаисова Светлана Петровна, Неустроева Матрена Васильевна, Иванова Алена Александровна.

3 м. Касьянова Селена. Намский улус. Салбанский наслег, школа-сад. Рук. Уваровская Туйаара Викторовна.

Тойук — Групповое исполнение

1 м. Фольклорная группа «Саґарҕа» бөлөх. Усть-Алданский улус. Д/с «Татыйык». Рук. Федорова Д.Г., Васильева В.А., Окоемова Н.Б.

2 м. Фольклорная группа «Дьиэрэй». г. Якутск, д/с № 21 «Кэнчээри». Рук. Семенова Людмила Григорьевна.

Индивидуальное исполнение

1 м. Латышева Кристина. Хангаласский улус. с. Улахан Аан. Д/с №15 «Кыымчаан» д/с. Рук. Олесова Айна Михайловна.

Хомус — Групповое исполнение

1 м. Фольклорная группа «Дьөґөгөй» бөлөх. Мегино-Кангаласский улус. с. Павловское. Рук. Егорова Фея Петровна.

2 м. Фольклорная группа «Ай-туой». г. Якутск, д/с № 89 «Парус». Рук. Кудаисова Светлана Петровна, Елисеева Марина Михайловна, Иннокентьева Анна Петровна, Неустроева Матрена Петровна, Иванова Алена Александровна, Попова Наталья Владимировна.

3 м. Детская группа «Лингва» ЦОиО «Сосновый Бор» РС(Я). рук. Дмитриева Анна Сергеевна, Олесова Евгения Михайловна.

Индивидуальное исполнение

1 м. Троева Сахалина. Усть-Алданский улус. Д/с «Татыйык». Рук. Жиркова Людмила Ивановна.

Школьники — Чабырҕах — Групповое исполнение

1 м. Фольклорная группа «Дьөҥкүүдэ кыталыктара». Нюрбинский ул., с. Маар. Рук. Федорова Саргылана Федоровна.

2 м. Фольклорная группа «Кустук». Усть-Алданский улус. Тулунинская СОШ. Рук. Охлопкова Ирина Федоровна.

3 м. Фольклорная группа «Күн кыырпахтара». Томпонский улус. с.Арыы Толоон. Рук. Николаева Алевтина Александровна.

Номинации:

Фольклорная группа «Кылыґах». Мегино-Кангаласский улус. с.Техтюр. Рук. Максимова Анна Васильевна. Фольклорная группа «Ситтиэ». Усть-Алданский улус. с.Кэптэни. Рук. Лугинова Зинаида Петровна. Артемьев Виталий, Захаров Егор. Амгинский улус. с. Эмис. Рук. Владимирова Матрена Гаврильевна. Фольклорная группа «Чоргуй чобуолар». с. Хатас. Дом детского творчества «Ситим». Рук. Старкова Вера Никитична. Этно — ансамбль «Дьырылыатта». Намский улус. с. Нам, ДШИ им.С.З. Винокурова. Рук. Маркова Елена Константиновна.

Индивидуальное исполнение

1м. Михайлова Юлия. Кобяйский улус. Мастахская СОШ. Рук. Жакипова Cардаана Константиновна.

2 м. Шергина Туйаара. Усть Алданский улус. Дюпсюнская СОШ им. И.Н. Жиркова. Рук. Протопопова Раиса Петровна

3 м. Яковлева Дарияна. Амгинский улус. с.Амга. ДШИ им.А.Черемных. Рук. Софронова А.Д.

Номинации:

Анисимова Валерия. г. Якутск. Детский подростковый Центр. Рук. Степанова Елена Степановна Константинова Алгыстана. Амгинский улус. Эмисская СОШ. Рук. Владимирова Матрена Гаврильевна. Захарова Июлия. Усть-Алданский улус. с. Тулуна. Рук. Охлопкова Ирина Федоровна. Слепцова Сандаара. ДШИ им. А.Черемных. Рук. Федорова Рамина Романовна. «Солнечный мир» Дмитриева Күннэй. Мегино-Кангаласский улус. п. Нижний-Бестях. Рук. Степанова Аксинья Николаевна. Игнатьева Маша. Амгинский улус. с. Сэргэ-Бэс. 2 класс. Рук. Михайлова Анастасия Николаевна.

Народная песня — Групповое исполнение

1 м. Фольклорная группа «Кустук» бөлөх. Сунтарский улус. с.Тюбэй. Рук. Зедгенидзева Светлана Николаевна.

2 м. Фольклорная группа «Арылхан» бөлөх. Усть-Алданский улус. Найахинская СОШ. Рук. Никитина Ньургуйаана Владимировна.

3 м. Фольклорная группа «Дьөҥкүүдэ кыталыктара». Нюрбинский улус. Маарская СОШ. Рук. Федорова Саргылана Федоровна.

Номинации:

Фольклорная группа «Ситтиэ». Усть-Алданский улус. с. Кэптэни. Рук. Лугинова Зинаида Петровна. Фольклорная группа «Айдарыы». Кобяйский улус. Мастахская СОШ. Рук. Жакипова Сардаана Константиновна. Фольклорная группа «Кылыґах». Мегино-Кангаласский улус. с. Техтюр. Рук. Максимова Анна Васильевна. СОШ № 38 г. Якутска. 7 класс. Рук. Каратаева Любовь Афанасьевна, Прокопьева Мария Егоровна. Фольклорная группа «Дружба». СОШ №35 г.Якутска. Рук. Николаева Оксана Николаевна. Фольклорная группа «Кылыґах». Вилюйский улус. с. Тылгыны. Рук. Петрова Людмила Прокопьевна. Фольклорная группа «Күөрэгэй». Вилюйский улус. с. Илбэҥэ. Рук. Кириллина Матрена Егоровна. Этногруппа песни и танца «Амма чэчирэ» им. О.П. Ивановой-Сидоркевич. Рук. Харитонова С.В., Данилова Ф.В. Фольклорная группа «Үнүгэсчээн». Таттинский улус. с. Харбалаах. Парфенова Варвара Алексеевна.

Индивидуальное исполнение:

1 м. Колодезников Ваня. Усть-Алданский улус. с.Кэптэни. Рук. Лугинова Зинаида Петровна.

2 м. Ноговицына Алина. Усть-Алданский улус. с.Кэптэни. Рук. Лугинова Зинаида Петровна.

3 м. Голикова Марина. Таттинский улус. с.Ытык-Кюель. Рук. Колодезникова Сахаяна Григорьевна.

Номинации:

Яковлева Дариана. Амгинский улус. ДШИ им.А.Черемных. Рук. Софронова Анисья Даниловна. Яковлева Диана. Верхневилюйский улус. Рук. Хобусарова Марианна Владимировна. Семенова Джулия. Верхневилюйский улус. Рук. Мойтохонова Айталина Михайловна. Стручков Оскар. Амгинский улус. ДШИ им.А.Черемных. Рук. Софронова Анисья Даниловна. Атласова Виолетта. Усть-Алданский улус. с.Батагай. Рук. Белолюбская Матрена Николаевна. Алексеева Кристина. Сунтарский улус. с.Тюбэй. Рук. Зедгенидзева Светлана Николаевна.

Тойук — Групповое исполнение:

1 м. Фольклорная группа «Кустук» бөлөх. Сунтарский улус. с.Тюбэй-Джархан. Рук. Зедгенидзева Светлана Николаевна.

2 м. Фольклорная группа «Кулуґун» бөлөх. Усть-Алданский улус. с.Кэптэни. Рук. Лугинова Зинаида Петровна.

3 м. Фольклорная группа «Кустук». Усть-Алданский улус. Тулунинская СОШ. Рук. Охлопкова Ирина Федоровна.

Номинации:

«Күнчээннэр». г. Якутск. СОШ №6. Рук. Иванова Иванна Николаевна.

Индивидуальное исполнение:

1 м. Шергина Туйаара. Усть Алданский улус. Дюпсюнская СОШ. Рук. Протопопова Раиса Петровна

2 м. Яковлева Дарияна. Амгинский улус. с. Бетюн. Рук. Софронова А.Д.

3 м. Колодезников Ваня. Усть-Алданский улус. с.Кэптэни. Рук. Лугинова Зинаида Петровна.

Номинации:

Алексеева Кристина. Сунтарский улус. с. Тюбэй Джархан. Рук. Зегзенидзева Светлана Николаевна. Петухова Диана. Усть-Алданский улус. с.Кэптэни. Рук. Лугинова Зинаида Петровна. Григорьев Эрчим. Нюрбинский ул., с. Маар. Рук. Федорова Саргылана Федоровна. Егорова Мира. ДШИ им. А.Черемных. Рук. Григорьева Виктория Георгиевна. Рябко Алима. Сунтарский улус. с. Тюбэй. Рук. Зегзенидзева Светлана Николаевна. Ильина Света. Верхневилюйский улус. с. Верхневилюйск, ДШИ. Рук. Хобусарова Марианна Владимировна.

Хомус — Групповое исполнение:

1 м. Фольклорная группа «Сарыал» бөлөх. Усть-Алданский улус. с.Борогон. Рук. Петрова Галина Петровна.

2 м. Фольклорная группа «Чөмчүүнэ». Верхневилюйский улус. Рук. Хобусарова ..

3 м. Фольклорная группа «Арылхан». Усть-Алданский улус. с. Найахы. Рук. Никитина Ньургуйаана Владимировна.

Номинации:

Этноансамбль «Дьырылыатта». Намский улус. с. Нам, ДШИ им. З.С. Винокурова. Рук. Маркова Елена Константиновна. СОШ №10 г. Якутска. Рук. Шарина Василена Ивановна. Фольклорная группа «Арылхан». Амгинский улус. с. Болугур. Рук. Платонова Евдокия Васильевна. Фольклорная группа «Дружба». СОШ №35 г. Якутска. Рук. Николаева Оксана Николаевна. Фольклорная группа «Дьулусхан». Мегино-Кангаласский улус. с.Майя. рук. Никитина Светлана васильевна. Фольклорная группа «Хомусчаан». п. Жатай. ДО ЦВР «Росток». Рук. Тастыгина Елена Александровна. Фольклорная группа «Кыымчаан». Намский улус. Искровская СОШ. Рук. Старкова татьяна Васильевна.

Индивидуальное исполнение:

1 м. Голикова Марина. Таттинский улус. с.Ытык-Кюель. Рук. Колодезникова Сахаяна Григорьевна.

2 м. Кочкина Люба. Мегино-кангаласский улус. с. Техтюр. Рук. Максимова Анна Васильевна

3 м. Адамова Айлаана. Амгинский улус. ДШИ им.А.Черемных. Рук. Томская Татьяна Александровна.

Номинации:

Котельников Миша. Г.Якутск. РКСШ. Рук. Дегтярева Альбина Михайловна. Дугакова Алина. Таттинский улус. с.Ытык-Кюель. Рук. Федорова Римма Герасимовна. Яковлева Диана. Верхневилюйский улус. Рук. Хобусарова Марианна Владимировна. Апросимова Илона. Таттинский улус. с. Баяга. Рук. неустроева Розалия Гаврильевна. Шундрик Настя. п. Жатай. ЦВР «Росток». Рук. Тастыгина Елена Алексеевна. Алексеева Күннэй. Вилюйский улус. с.Илбэҥэ. рук. Кириллина Матрена Егоровна. Захарова Марина. Амгинский улус. с.Эмис. Рук. Владимирова Матрена Гаврильевна.

Взрослые — Чабырҕах — Групповое исполнение

1 м. Фольклорный ансамбль “Дэгэрэҥ”. Ленский улус. Бэчинчэ, рук. Мыреева Наталья Спиридоновна.

2 м. Фольклорный ансамбль “Түһүлгэ”. Намский улус. Хамаҕатта, рук. Кудрина Оксана Михайловна.

3 м. Фольклорный ансамбль “Ил-эйэ” фольклорная группа. Якутск, рук Потапова

Номинации:

Фольклорный ансамбль “Күбэй”. Намский улус Хамаҕатта, рук. Кудрина Оксана Михайловна.

Индивидуальное исполнение

1 м. Монгуш Любовь Николаевна. Чурапчинский улус. с. Кытаанах, Центр народного творчества.

2 м. Платонова Любовь Иннокентьевна. г. Якутск. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Народная песня — Групповое исполнение

1 м. Фольклорный ансамбль “Толомон”. г. Якутск. Колледж Культуры и искусства. Рук. Винокуров Михаил Николаевич.

2 м. Фольклорный ансамбль “Даҕай”. Горный улус. с. Асыма. Рук. Федотова Сахаяна Николаевна.

3 м. Фольклорный ансамбль “Тойук”. г. Якутск. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Рук. Федорова Галина Гаврильевна.

Номинации:

Фольклорный ансамбль “Көлүкэчээн”. г. Якутск. Колледж Культуры и искусства. Рук. Сергучев Георгий Георгиевич

Фольклорный ансамбль “Дэгэрэҥ”. Ленский улус. с. Бэтинчэ. Рук. Мыреева Наталья Спиридоновна.

Фольклорный ансамбль “Дэгэрэҥ”. Горный улус. Рук. Дария Алексеева.

Фольклорный ансамбль “Истиҥ ырыа”. Хангаласский улус. Рук. Петрова Туйаара Алексеевна.

Фольклорный ансамбль “Айылгы”. г. Вилюйск. Вилюйский педколледж им. Н.Г. Чернышевского. Рук. Варламова Сахаайа Мироновна.

Фольклорный ансамбль “Күбэйэ”. Таттинский улус. с. Черкех. Рук. Филатова Розалия Николаевна.

Фольклорная группа ветеранов «Көмүлүөк». г. Якутск. Октябрьский округ. Рук. Луковцева Зоя Сергеевна.

Индивидуальное исполнение:

1 м. Яковлева Александра Аркадьевна. Сунтарский улус. с. Сунтар.

2 м. Мойтохонова Айталина Михайловна. Верхневилюйский улус. с. Верхневилюйск.

3 м. Кириллина Матрена Егоровна. Вилюйский улус. с. Илбенгэ.

Номинации:

Герасимова Евдокия Николаевна. г. Якутск, Октябрьский округ. Рук. Луковцева Зоя Сергеевна.

Портнягина Александра Андреевна. Усть-Алданский улус. с. Сырдах

Марков Василий. Мегино Кангаласский улус Табага.

Платонова Любовь Иннокентьевна. г.Якутск. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Томская Дария Васильевна. Амгинский улус. с.Болугур. Рук. Платонова Евдокия Васильевна.

Тойук — Групповое исполнение

1м. Фольклорный ансамбль “Кыыһар туҥат” .Сунтарский улус. с. Сунтар. Рук. Яковлева Александра Аркадьевна.

2 м. Фольклорный ансамбль “Дьүһүйүү”. Сунтарский улус. с. Эльгяй. Рук. Захарова Евдокия Владиславовна.

3 м. Дуэт: Кучутова Марианна, Сивцева Наталия. г. Якутск, рук. Сивцева Наталия.

Номинации:

Фольклорный ансамбль “Тойук”. г. Якутск. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Рук. Федорова Галина Гаврильевна.

Индивидуальное исполнение

1 м. Мойтохона Айталина Михайловна-Сахаайта. Верхневилюйский улус. с. Верхневилюйск.

2 м. Алексеева Туйаара Аркадьевна. Сунтарский улус. с. Сунтар.

3 м. Степанова Аксинья Николаевна. Мегино-Кангаласский улус. п. Нижний-Бестях, Дом Олонхо.

Номинации:

Соколова Валентина Николаевна. г. Якутск. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Рук. Федорова Галина Гаврильевна. Крылова Айталина Виссарионовна. г. Якутск. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Рук. Тимофеев Никандр Прокопьевич. Зедгенидзева Светлана Николаевна. Сунтарский улус. с. Тюбэй. Яковлева Александра Аркадьевна. Сунтарский улус. с. Сунтар. Степанов Илья Егорович. г.Якутск. Межрайонная инспекция ФНС РФ №5 по РС(Я). Томская Дария Васильевна. Амгинский улус. с.Болугур. Рук. Платонова Евдокия Васильевна.

Хомус — Групповое исполнение

1 м. Трио “Арчы”. г. Якутск. Музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова. Рук. Семенов Артур Ньургустанович.

2 м. Трио “Хомусчаан”. Вилюйский улус. с. Дьөккөн. Рук.. Дмитриев Айаал Ильич.

3 м. Фольклорный ансамбль “Кэрэли”. Нюрбинский улус. с. Антоновка. Рук. Николаева Күннэй Семеновна.

Номинации:

Фольклорный ансамбль “Чөмчүүк” Амгинский улус. Бологур

Фольклорный ансамбль “Айыллыы” Мегино Кангаласский улус. рук Степанова Аксинья Николавена.

Фольклорный ансамбль “Оһуор” Тааттинский улус, рук. Федорова Римма Герасимовна.

Фольклорный ансамбль “Айтыас” Уус Алданский улус. Чэриктэй , рук. Горохова Алевтина Андреевна.

Ансамбль хомусистов “Талба”. Чурапчинский улус Төлөй, рук Аржакова Еврония Ефимовна.

Индивидуальное исполнение

1 м. Алексмеева Туйаара Аркадьевна. Сунтарский улус. с.Сунтар.

2 м. Егорова Вера Прокопьевна. г. Якутск. Рук. Никитина Антонина Константиновна.

3 м. Владимирова Ньургуйаана. г. Якутск. Колледж Культуры и искусства. Рук. Винокурова Михаил Николаевич.

Номинации:

Рязанская Мария. г. Якутск. Колледж Культуры и искусства. Рук. Винокурова Михаил Николаевич. Данилова Аиза Павловна. г.Вилюйск. Вилюйский педколледж им. Н.Г. Чернышевского. Потапова Ульяна Николаевна. Горный улус. с.Бэрдьигэстээх. Рук. Алексеева Дария Егоровна. Попова Айталыына. г. Якутск. Колледж Культуры и искусства. Рук. Винокурова Михаил Николаевич. Степанова Надежда Николаевна. г. Якутск. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Рук. Федорова Галина Гаврильевна.

В целом фестиваль прошел на хорошем организационном уровне, между выступлениями экспертами высказаны замечания и пожелания, что фестиваль в будущем получит широкую поддержку руководителей министерств и ведомств.

Елена Протодьяконова, Ульяна Флегонтова