ФНС: Встречай Новый год без долгов!

1 декабря 2021 года истёк срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов за 2020 год. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня он стал должником. За уплату налогов с опозданием Налоговым кодексом РФ предусмотрены пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным законодательством днём уплаты налога, то есть со 2 декабря 2021 года.

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь»,- гласит народная мудрость. В преддверии Нового года налоговая служба проводит акцию «Новый год без долгов!» и предлагает добросовестным гражданам принять участие в этой акции и встретить наступающий Новый год без задолженности по налогам.

Информацию о наличии задолженности можно получить с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, на портале Госуслуг или обратившись в налоговый орган.

Дистанционно оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или через портал Госуслуг.

В Личный кабинет и в его мобильную версию «Налоги ФЛ» можно входить не только по логину и паролю, выданному в налоговой инспекции, но и по подтвержденной учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

Обращаем Ваше внимание на преимущества раннего погашения задолженности: минимальное начисление пеней, исключение судебных издержек, ограничительных мер, таких как арест имущества, ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации.

Встречайте Новый год без долгов!