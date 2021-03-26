ФНС: Не верьте фейк-видео!

В социальных сетях активно распространяется фейковое видео с пошаговой инструкцией о том, как оформить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), используя данные Пенсионного фонда.

Гражданам «горе-советчики» предлагают сформировать на едином портале «Госуслуг» выписку Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица и в качестве суммы для социального вычета принять данные, отраженные в этой выписке, а затем заполнить в «Личном кабинете налогоплательщика» декларацию 3-НДФЛ и получить вычет.

Управление ФНС Росcии по Республике Саха (Якутия) предупреждает, что данный порядок получения вычетов не соответствует действительности. За основу ложной схемы взята реальная ситуация с получением гражданами социального вычета по расходам на накопительную часть трудовой пенсии.

В действительности претендовать на данный вычет могут только те граждане, которые, приняли решение самостоятельно увеличить размер своей пенсии, заключили договор с негосударственным пенсионным фондом и уплачивали дополнительные взносы за свой счет. Только такие граждане для получения социального вычета могут представить платёжные документы, подтверждающие уплату взносов, либо справку от работодателя об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию по поручению налогоплательщика. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ для получения вычета можно в любое время за предыдущие три года.

Те граждане, которые такие дополнительные взносы не производили, права на вычет по расходам на накопительную часть трудовой пенсии не имеют.

Обращаем внимание, что если декларация на возврат налога уже представлена, то необходимо подать уточненную декларацию, откорректировав сумму ошибочно заявленного вычета. При этом, если ранее был заявлен имущественный налоговый вычет, то не забудьте его отразить в уточненной налоговой декларации. В противном случае по результатам камеральной налоговой проверки декларации будет составлен акт о неправомерно заявленном налоге на доходы физических лиц, подлежащем возврату из бюджета.

Уточненную декларацию 3-НДФЛ можно направить с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login) в режиме онлайн. Также сдать декларацию можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступное на платформах IOS и Android в App Store и Google Play. Облегченные сценарии позволяют сформировать и отправить документ буквально за несколько кликов. Кроме этого, через данный сервис удобно оплачивать налоги любой банковской картой или через электронный кошелек.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222222.

Всю информацию о применяемых налоговых вычетах и порядке их получения можно найти в специальном разделе сайта ФНС «Физические лица» (https://www.nalog.ru/rn14/fl/).