ФНС напоминает об уплате налогов на имущество до 1 декабря

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что для уплаты имущественных налогов (жильё, автомобиль, в установленный срок осталось меньше месяца. После 1 декабря не оплаченные вовремя налоги станут задолженностью. Рассылка налоговых уведомлений завершена 1 ноября 2022 года.

Налоговые уведомления получили граждане, которые владеют объектами недвижимости или на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемыми объектами налогообложения. Исключение составляют лишь случаи, когда общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, а также когда у гражданина 100% льготы по уплате налогов, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия).

Уведомления были направлены гражданам по почте, а также размещены в их личных кабинетах налогоплательщика на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru и в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика можно с помощью подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги» или с ИНН и паролем, полученным в любом налоговом органе. Подтвердить учетную запись «Госуслуги» можно онлайн — в веб-версиях или в мобильных приложениях банков «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф», «Почта Банк». Для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на стартовой странице с правой стороны под окном входа имеется функционал «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Обращаем внимание, что единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов не направляются на портал «Госуслуги». В данный портал сумма имущественных налогов отражается после истечения установленного законодательством срока уплаты, когда переходит в статус задолженности.

Оплатить налоги можно любым удобным для налогоплательщика способом: через отделения банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин» или «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц». Скачать мобильную версию личного кабинета «Налоги ФЛ» можно с официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru и пользователям смартфонов на платформах Андроид и IOS в App Store и Google Play.

Уплата имущественных налогов в онлайн режиме позволяет сократить время оформления расчетных документов и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств.

Всем гражданам, кто не уплатит исчисленный налог в срок, начиная со 2 декабря, за каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на каждый день просрочки платежа. Кроме того в отношении должников могут быть приняты решения об ограничении их прав распоряжаться своим имуществом, на выезд за пределы Российской Федерации, а также взыскан исполнительный сбор судебными приставами.