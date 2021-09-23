ФМБА проверила здоровье волонтеров, тушивших лесные пожары в Якутии

Сводный отряд медицинского центра ФМБА России по Сибирскому федеральному округу не выявил нарушений органов дыхания у волонтеров, работавших на тушении лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на генерального директора центра Бориса Баранкина.

«Мультидисциплинарная группа врачей проверила состояние здоровья волонтеров, тушивших лесные пожары. То, чего мы боялись — поражения органов дыхания — этого не произошло. Была правильно организована работа, применялись средства индивидуальной защиты, проводился правильный инструктаж», — сообщил Борис Баранкин.

Врачи провели комплексный осмотр жителей Горного района. «На первом месте — болезни органов зрения. Всего осмотрено порядка 500 человек», — отметил он.

Сводный медицинский отряда ФМБА России работал на территории Якутии в течение сентября. Медики работали в красных зонах ковидных госпиталей Якутска и Мирного.