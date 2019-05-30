Флот пароходства работает по завозу грузов на малые реки

Для получателей пунктов реки Амга отправлено 18,4 тысячи тонн каменного угля, что составляет 60% от плановых объемов. Из общего числа уже доставлено 16,4 тысяч тонн. Завоз идет в плановом режиме, грузовладельцем организовано 3 пункта выгрузки. Для оказания практической помощи по движению и выгрузке груза направлен представитель пароходства Андрей АРГУНОВ, который неоднократно показывал свои организаторские способности при завозе грузов в пункты малых рек. Первые суда, которые доставили топливо получателю, следуют обратно в п.Джебарики-Хая, чтобы взять каменный уголь для второго рейса.

На реку Вилюй доставлен метанол в объеме 2 тысячи тонн. После выгрузки танкер встанет под погрузку газоконденсатного котельного топлива, которое будет востребовано при открытии Арктической навигации для завоза в пункты рек Крайнего Севера.

С шахты Джебарики-Хая началась отгрузка каменного угля для Нюрбинского района.

В эксплуатации находится 103 единицы флота.